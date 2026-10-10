Mirabela Grădinaru, apel către părinți de Ziua Sănătății Mintale: „În spatele unui copil tăcut poate fi o teamă” - VIDEO

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 10 oct. 2026, 15:21

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a transmis sâmbătă, 10 octombrie, un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, în care a vorbit despre suferințele pe care oamenii le ascund uneori în spatele aparențelor. Aceasta a atras atenția asupra nevoii de sprijin emoțional, în special în cazul copiilor și adolescenților, și i-a îndemnat pe oameni să fie mai atenți la cei din jur, să asculte fără să judece și să nu ignore semnele că cineva trece printr-o perioadă dificilă.

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