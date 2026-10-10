Mirabela Grădinaru, apel către părinți de Ziua Sănătății Mintale: „În spatele unui copil tăcut poate fi o teamă” - VIDEO

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a transmis sâmbătă, 10 octombrie, un mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale, în care a vorbit despre suferințele pe care oamenii le ascund uneori în spatele aparențelor. Aceasta a atras atenția asupra nevoii de sprijin emoțional, în special în cazul copiilor și adolescenților, și i-a îndemnat pe oameni să fie mai atenți la cei din jur, să asculte fără să judece și să nu ignore semnele că cineva trece printr-o perioadă dificilă.
Mirabela Grădinaru: „În spatele unui copil tăcut poate fi o teamă”
În mesajul său, partenera șefului statului a vorbit despre sănătatea mintală a copiilor, dar și despre faptul că suferința emoțională nu este întotdeauna vizibilă. Un om care zâmbește poate ascunde o îngrijorare, iar un copil care nu vorbește despre ceea ce simte poate trece prin momente dificile fără ca cei din jur să își dea seama.
„Uneori, în spatele unui zâmbet se află o îngrijorare. În spatele unui copil tăcut poate fi o teamă. În spatele unui om care pare puternic se poate ascunde o luptă despre care nimeni nu știe”, a transmis aceasta.
Mirabela Grădinaru a subliniat că oamenii nu ar trebui să se rușineze atunci când au nevoie de sprijin și că solicitarea ajutorului nu reprezintă un semn de slăbiciune. Dimpotrivă, aceasta consideră că recunoașterea propriilor dificultăți este un gest de curaj și de grijă față de sine. Totodată, i-a îndemnat pe cei din jur să întrebe sincer cum se simt persoanele apropiate și să fie dispuși să le asculte răspunsurile.
Mesaj special pentru părinți. De ce copiii trebuie să se simtă ascultați și înțeleși
O atenție deosebită a fost acordată copiilor și adolescenților, despre care Mirabela Grădinaru a spus că au nevoie să crească într-un mediu în care să se simtă în siguranță și să poată vorbi deschis despre emoțiile lor. Aceasta a insistat asupra rolului pe care îl au familia și oamenii apropiați în dezvoltarea echilibrului emoțional al celor mici.
„Ei au nevoie să știe că emoțiile lor contează, că pot vorbi despre ceea ce îi doare și că nu trebuie să treacă singuri prin momentele dificile. Astăzi, haideți să facem un pas spre o societate în care sănătatea mentală este privită cu înțelegere, nu cu stigmat, cu empatie, nu cu judecată”, a afirmat Mirabela Grădinaru.
Partenera președintelui a amintit că, dincolo de educație și îngrijire, copiii au nevoie de afecțiune, înțelegere și siguranță. În același timp, mesajul său s-a adresat tuturor persoanelor care trec prin dificultăți emoționale, încurajându-le să vorbească despre ceea ce simt și să nu rămână singure cu problemele lor.
În încheiere, Mirabela Grădinaru a subliniat că uneori chiar și câteva cuvinte pot conta enorm pentru cineva care trece printr-o perioadă grea. Un simplu „Sunt aici pentru tine” poate oferi sprijinul de care o persoană are nevoie.
„Un copil ascultat astăzi este un adult mai echilibrat mâine”, este mesajul transmis de asociația România în lumină cu ocazia Zilei Mondiale a Sănătății Mintale.