Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 nov. 2026, 20:43

Bugetul de stat pentru anul 2027 ar urma să fie adoptat încă din ultimele zile ale acestui an, potrivit planului prezentat de președintele PSD, Sorin Grindeanu. Declarația a fost făcută marți, la Suceava, unde liderul social-democrat a susținut și că pensiile trebuie majorate anul viitor, după doi ani în care veniturile pensionarilor au rămas înghețate.

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