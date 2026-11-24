Bugetul de stat pentru anul 2027 ar urma să fie adoptat încă din ultimele zile ale acestui an, potrivit planului prezentat de președintele PSD, Sorin Grindeanu. Declarația a fost făcută marți, la Suceava, unde liderul social-democrat a susținut și că pensiile trebuie majorate anul viitor, după doi ani în care veniturile pensionarilor au rămas înghețate.
Grindeanu s-a declarat optimist în privința calendarului bugetar și a afirmat că România ar trebui să înceapă anul 2027 cu bugetul deja aprobat.
Bugetul pentru 2027, adoptat înainte de finalul anului?
Președintele PSD a precizat că și-ar dori ca proiectul bugetului de stat pentru 2027 să fie aprobat la sfârșitul lunii decembrie 2026. În opinia sa, acest obiectiv este realizabil, în condițiile în care pregătirile au început deja la nivelul ministerelor.
Potrivit lui Sorin Grindeanu, instituțiile au primit limitele bugetare, iar procesul de elaborare a documentului financiar a fost demarat.
Liderul social-democrat consideră că adoptarea bugetului înainte de intrarea în noul an ar permite autorităților să înceapă 2027 cu un cadru financiar stabilit.
Grindeanu cere majorarea pensiilor în 2027: „Este nenegociabilă”
Un alt subiect abordat de Sorin Grindeanu la Suceava a fost situația veniturilor pensionarilor. Acesta a afirmat că pensiile trebuie să crească în 2027 și a susținut că presiunea economică asupra populației a ajuns la un nivel greu de suportat.
Liderul PSD a invocat faptul că, în ultimii doi ani, pensiile și salariile au fost menținute la același nivel, în timp ce taxele au crescut, iar inflația a afectat puterea de cumpărare.
În același interval, potrivit declarațiilor sale, consumul s-a redus, iar economia a înregistrat o evoluție negativă.
Grindeanu a insistat că pensionarii trebuie să beneficieze cu prioritate de o creștere a veniturilor și a calificat indexarea pensiilor drept o măsură care nu ar trebui negociată.
Liderul PSD: Economia este „gripată”
În intervenția sa, Sorin Grindeanu a criticat și situația economică actuală, afirmând că indicatorii macroeconomici arată că economia României traversează o perioadă dificilă.
Acesta a susținut că înghețarea veniturilor, creșterea taxelor și inflația au amplificat dificultățile resimțite de populație.
O eventuală majorare va depinde însă de deciziile care vor fi luate în procesul de elaborare și adoptare a viitorului buget de stat.