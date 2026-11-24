Publicat 24 nov. 2026, 18:14 Actualizat 24 nov. 2026, 18:18 Sursă Realitatea PLUS

Cosmina Cerva, șefa Comisiei de anchetă din Senat, îl acuză pe Ilie Bolojan de lipsă de respect față de Parlament și susține că acesta a ignorat inclusiv deciziile obligatorii ale Curții Constituționale. După ce a absentat de la toate cele opt convocări ale Comisiei pentru constituționalitate, care a investigat întâlnirea sa cu președinta CCR, Simina Tănăsescu, fostul premier este așteptat în următoarele două săptămâni în fața Comisiei juridice, unde a fost declanșată procedura de cercetare disciplinară.

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