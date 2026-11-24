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Politica· 1 min citire
Sorin Grindeanu contestă raportul AUR privind anularea alegerilor prezidențiale: „Nu poate fi prezentat ca un raport al Comisiei de abuzuri”
Sorin Grindeanu / Profimedia
Liderul PSD Sorin Grindeanu contestă raportul prezentat de AUR pe tema anulării alegerilor și subliniază că acesta nu reprezintă poziția Comisiei parlamentare. Liderul PSD mai afirmă că documentul nu a fost dezbătut și nici votat de membrii comisiei.
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