Anca Alexandrescu a reacționat după eliberarea lui Călin Georgescu și a vorbit despre George Simion, AUR și tensiunile din tabăra suveranistă.
Anca Alexandrescu a comentat decizia Curții de Apel București prin care Călin Georgescu a fost eliberat din Arestul Central. Realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” la Realitatea PLUS a spus că se aștepta la această hotărâre și a susținut că probele din dosar nu ar demonstra că fostul candidat la prezidențiale ar fi primit bani. În intervenția sa, Alexandrescu a lansat și critici la adresa lui George Simion, acuzându-l că folosește în scop electoral situația lui Georgescu.
Anca Alexandrescu spune că se aștepta la decizia instanței
Realizatoarea TV a afirmat că hotărârea Curții de Apel București era una pe care o anticipase și a susținut că, în opinia sa, Călin Georgescu nu ar fi trebuit să se afle nici măcar în arest la domiciliu. Alexandrescu a invocat probele depuse la dosar și informațiile despre comisiile rogatorii.
„Toate aceste lucruri n-au făcut decât să-l întărească pe Călin Georgescu”
Anca Alexandrescu a vorbit apoi despre efectele pe care le-ar fi avut asupra lui Călin Georgescu și familiei acestuia măsurile luate de autorități. Ea a făcut referire inclusiv la modul în care s-ar fi desfășurat perchezițiile și la imaginile apărute în spațiul public.
Ce spune Anca Alexandrescu despre declarațiile lui Călin Georgescu și presupusele trădări
Realizatoarea TV a precizat că nu dorește să interpreteze mesajul transmis de Călin Georgescu și nici să stabilească la cine s-a referit acesta atunci când a vorbit despre trădări. Alexandrescu a făcut însă referire la propria relație cu fostul candidat și la reacția lui George Simion, care ar fi indicat-o într-o discuție cu jurnaliștii de la Recorder.
Alexandrescu, despre susținătorii lui Călin Georgescu și George Simion
Anca Alexandrescu a afirmat că susținătorii lui Călin Georgescu ar înțelege cine sunt persoanele pe care le consideră trădători și detractori. Totodată, ea a vorbit despre mesajele primite de la susținători și despre reacțiile acestora după decizia instanței.
Acuzații la adresa lui George Simion după protestul de la Arestul Central
Alexandrescu l-a criticat pe liderul AUR pentru modul în care ar fi reacționat atunci când i s-a cerut să meargă la Arestul Central. Ea a făcut trimitere și la protestul din 14 noiembrie, susținând că Simion nu și-ar fi respectat promisiunea făcută participanților.
Anca Alexandrescu contestă raportul prezentat de AUR
Realizatoarea TV a vorbit și despre raportul prezentat de George Simion și Laura Gherasim, despre care cei doi au spus că aparține comisiei de abuzuri și petiții din Parlament. Alexandrescu a contestat proveniența documentului și a rememorat discuțiile pe care susține că le-a avut cu liderul AUR și cu Laura Gherasim în legătură cu audierile publice.
Raportul care ar urma să ajungă la Comisia Europeană, criticat de realizatoarea TV
Anca Alexandrescu a susținut că le-a reproșat reprezentanților AUR că ar transmite informații false publicului. Ea a pus sub semnul întrebării și utilitatea raportului despre care Laura Gherasim ar fi spus că va fi tradus și trimis Comisiei Europene, invocând un document prezentat anterior în Statele Unite.
Scenariul politic pentru 2028, în viziunea Ancăi Alexandrescu
Realizatoarea TV a vorbit și despre posibilitatea apariției unui grup conservator în Parlament, în contextul plecărilor unor parlamentari din partidele suveraniste către PSD. Alexandrescu a făcut referire la evoluțiile din POT și SOS, dar și la situația din PNL.
Critici la adresa lui George Simion pentru strategia politică a AUR
Anca Alexandrescu a susținut că liderul AUR ar prefera să rămână în opoziție și a criticat lipsa unor demersuri concrete pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Ea a afirmat că reprezentanții PNL și USR nu vor susține o asemenea inițiativă și a acuzat că mesajele transmise de George Simion reprezintă doar „jocuri de glezne”.