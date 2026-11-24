Publicat 24 nov. 2026, 20:03 Actualizat 24 nov. 2026, 20:07 Sursă Realitatea PLUS

Scenariu politic surpriză pentru alegerile prezidențiale din 2030. Laura Codruța Kovesi ar putea intra în cursa pentru Palatul Cotroceni, într-un posibil tandem cu Ilie Bolojan, susținut de PNL și USR. Potrivit surselor REALITATEA PLUS, o astfel de variantă ar fi deja analizată la Palatul Cotroceni, iar Nicușor Dan s-ar aștepta ca fosta șefă a Parchetului European să facă pasul spre politică după încheierea mandatului european. Totodată, Ilie Bolojan și Dominic Fritz ar încerca să o convingă pe Kovesi să se alăture proiectului de centru-dreapta. În acest scenariu, Bolojan ar urma să fie susținut pentru funcția de premier, în cazul în care Kovesi ar câștiga alegerile prezidențiale.

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