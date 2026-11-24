Advertising
Advertising
ExclusivPolitica· 1 min citire
România are depozitele de gaze umplute în proporție de 83%. Ce spune ministrul Energiei despre riscurile din această iarnă
FOTO: Facebook
Publicat24 nov. 2026, 21:32
Actualizat24 nov. 2026, 21:33
SursăRealitatea PLUS
Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat marți seară, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”, emisiune moderată de Anca Alexandrescu, că depozitele de gaze naturale din România sunt umplute în prezent în proporție de aproximativ 82-83%. Oficialul a explicat că, deși România poate face față unor episoade scurte de ger, o perioadă prelungită de temperaturi extrem de scăzute ar putea pune presiune pe sistemul energetic și ar putea obliga țara noastră să apeleze la importuri
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News