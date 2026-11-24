Publicat 24 nov. 2026, 21:32 Actualizat 24 nov. 2026, 21:33 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat marți seară, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”, emisiune moderată de Anca Alexandrescu, că depozitele de gaze naturale din România sunt umplute în prezent în proporție de aproximativ 82-83%. Oficialul a explicat că, deși România poate face față unor episoade scurte de ger, o perioadă prelungită de temperaturi extrem de scăzute ar putea pune presiune pe sistemul energetic și ar putea obliga țara noastră să apeleze la importuri

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