Airbnb schimbă regulile pentru gazde: ce sarcini nu le mai pot cere turiștilor la plecare

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 oct. 2026, 14:15

Airbnb introduce noi limite pentru solicitările pe care gazdele le pot impune turiștilor înainte de eliberarea locuinței. Spălarea vaselor, schimbarea lenjeriei de pat sau transportarea gunoiului în afara proprietății se numără printre activitățile vizate de restricții. Noile reguli se vor aplica rezervărilor efectuate începând cu 20 noiembrie.

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