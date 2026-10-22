Airbnb schimbă regulile pentru gazde: ce sarcini nu le mai pot cere turiștilor la plecare

Airbnb introduce noi limite pentru solicitările pe care gazdele le pot impune turiștilor înainte de eliberarea locuinței. Spălarea vaselor, schimbarea lenjeriei de pat sau transportarea gunoiului în afara proprietății se numără printre activitățile vizate de restricții. Noile reguli se vor aplica rezervărilor efectuate începând cu 20 noiembrie.
Modificările răspund nemulțumirilor exprimate de oaspeți care, deși achită o taxă de curățenie, primesc și o listă de treburi de făcut înainte de plecare. Platforma urmărește să limiteze cerințele care presupun un efort considerabil sau care intră, în mod obișnuit, în responsabilitatea personalului de curățenie.
Ce nu le mai pot cere gazdele Airbnb oaspeților
Politica actualizată prevede că proprietarii nu pot solicita, în general, activități care consumă mult timp ori presupun un efort semnificativ. Printre exemplele menționate se află:
schimbarea lenjeriei de pat;
ducerea gunoiului în afara incintei;
spălarea și aranjarea vaselor.
Gazdele vor putea stabili șapte reguli standard ale casei, la care pot adăuga cerințe suplimentare, cu condiția ca acestea să fie rezonabile și să respecte politica platformei.
Airbnb a explicat, într-un răspuns pentru BBC, că actualizarea vine după ce membrii comunității au semnalat că regulile unor proprietăți sunt greu de înțeles, împovărătoare sau dificil de gestionat.
Regulile locuinței vor fi afișate mai vizibil
Odată cu aceste schimbări, cerințele gazdelor vor fi prezentate mai clar în informațiile despre cazare. Ele vor apărea și în mesajele de reamintire trimise turiștilor în legătură cu rezervarea.
Scopul este ca oaspeții să știe din timp ce obligații au, fără să descopere înainte de plecare solicitări la care nu se așteptau.
Totodată, gazdele vor putea cere semnarea unor contracte doar în situații limitate, inclusiv atunci când documentele sunt obligatorii prin lege sau prin regulamentul asociației de proprietari.
În ce situații sunt permise excepții
Platforma va permite anumite excepții, în funcție de circumstanțele locale. De exemplu, o gazdă ar putea solicita limitarea timpului petrecut la duș dacă în zonă sunt în vigoare restricții de consum al apei din cauza secetei.
Proprietarii își păstrează posibilitatea de a stabili reguli pentru locuințele oferite spre închiriere, însă nu vor putea impune amenzi pentru nerespectarea acestora. Solicitările care contravin politicilor Airbnb vor fi semnalate, iar gazdele vor putea contesta decizia.
Schimbările vizează astfel delimitarea mai clară a responsabilităților turiștilor de activitățile de curățenie, într-un context în care cerințele de la finalul sejurului au provocat nemulțumiri repetate.