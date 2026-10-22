Adio, dureri de spate la birou! Birou tip sit-stand facilitează corectarea posturii în timp ce muncești

Scris de Catalina Anghel Publicat: 22 oct. 2026, 12:17

După câte ore petrecute în fața calculatorului începi să te miști mai des pe scaun, încercând să-ți găsești o poziție confortabilă?! La început, senzațiile de tensiune în zona lombară, rigiditatea neplăcută între omoplați sau durerea în zona gâtului par inconveniente, însă cu timpul disconfortul ajunge să îți afecteze concentrarea și să te facă să te simți obosit chiar și când activitatea ta nu presupune efort fizic deosebit.

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