Adio, dureri de spate la birou! Birou tip sit-stand facilitează corectarea posturii în timp ce muncești
Sursa foto: magnific.com
După câte ore petrecute în fața calculatorului începi să te miști mai des pe scaun, încercând să-ți găsești o poziție confortabilă?! La început, senzațiile de tensiune în zona lombară, rigiditatea neplăcută între omoplați sau durerea în zona gâtului par inconveniente, însă cu timpul disconfortul ajunge să îți afecteze concentrarea și să te facă să te simți obosit chiar și când activitatea ta nu presupune efort fizic deosebit.
Dacă îți petreci între șase și opt ore pe zi în fața unui monitor întrunești condițiile pentru ca scaunul ergonomic sau exercițiile de întindere ocazionale să nu mai fie suficiente pentru a preveni durerile de spate. Deși ambele pot contribui la confortul tău nu mai poți trece cu vederea timpul îndelungat petrecut în aceeași poziție.
De aceea, persoanele sedentare își îndreaptă atenția către biroul de tip sit-stand care, spre deosebire de biroul tradițional, acesta permite modificarea înălțimii suprafeței de lucru, astfel încât să poți alterna între poziția așezat și cea în picioare, fără să îți întrerupi activitatea.
De ce ne confruntăm cu durerile de spate când petrecem multe ore la birou?
Printre activitățile care ne solicită spatele mai repede ne gândim la ridicarea de obiecte grele, sporturi intense sau munca fizică, fără să luăm în calcul că și activitățile sedentare contribuie la apariția disconfortului musculoscheletal.
Dacă petreci ore întregi pe scaun, fără pauze și fără să îți schimbi poziția, anumite grupe musculare rămân solicitate repetitiv, iar altele fac prea puțină mișcare; la acestea se adaugă și situațiile în care te concentrezi asupra ecranului și este posibil să îți duci involuntar capul înainte, să îți ridici umerii sau să te apleci către tastatură (obiceiuri ce pot accentua tensiunea musculară, în special în zona cervicală, a umerilor și a spatelui).
Un alt factor important este configurarea incorectă a spațiului de lucru - dacă monitorul este poziționat prea jos vei avea tendința să îți înclini capul pentru a vedea mai bine informațiile afișate; dacă biroul este prea înalt îți ridici umerii atunci când tastezi, iar dacă scaunul nu îți susține corespunzător spatele, motiv pentru care îți vei căuta permanent alte poziții.
Este important să înțelegi că și o postură considerată corectă va deveni inconfortabilă când rămâi nemișcat prea mult timp. Din acest motiv, prevenirea disconfortului nu înseamnă să stai drept, ci și să introduci mai multă varietate în activitatea ta zilnică.
Biroul sit-stand (reglabil) schimbă modul în care lucrezi
Biroul sit-stand este reglabil pe înălțime, conceput pentru a-ți permite să lucrezi atât așezat, cât și în picioare. În funcție de model, ajustarea se poate realiza manual (printr-un mecanism cu manivelă) sau electric (prin intermediul unor butoane care controlează ridicarea și coborârea blatului).
Variantele electrice pot include și funcții de memorare a înălțimilor preferate, astfel încât să poți trece rapid de la poziția de șezut la cea de lucru în picioare. Există și convertoare sit-stand, care se amplasează pe un birou obișnuit și ridică monitorul și tastatura, fără să fie necesară înlocuirea întregii piese de mobilier.
Principalul avantaj al unui birou reglabil electric este flexibilitatea - după o perioadă de lucru simți nevoia să te ridici, însă nu vrei să întrerupi documentul la care lucrezi. Iar biroul sit-stand îți permite să ridici suprafața de lucru la nivelul potrivit și să continui fix de unde ai rămas.
Alternarea pozițiilor contează
O concepție greșită despre birourile sit-stand este că ar trebui să lucrezi în picioare cât mai multe ore pentru a te bucura de avantajele lor. În realitate, obiectivul nu este să înlocuiești statul pe scaun cu statul în picioare, ci să eviți menținerea îndelungată a aceleiași poziții.
Atunci când stai în picioare fără să te miști poți experimenta un alt tip de disconfort, inclusiv oboseală la nivelul picioarelor sau senzația de tensiune în zona lombară. Prin urmare, o abordare echilibrată presupune să alternezi între șezut, stat în picioare și perioade scurte de mers.
Te ajută biroul sit-stand să îți îmbunătățești postura?!
În cazul unui birou obișnuit, poziția corpului este influențată de înălțimea fixă a blatului, de scaun și de amplasarea monitorului; dacă aceste elemente nu sunt compatibile cu dimensiunile tale corporale vei ajunge să compensezi prin poziții incomode.
Un birou sit-stand oferă posibilitatea să-ți ajustezi suprafața de lucru, astfel încât brațele să se afle în poziție relaxată, iar umerii să nu fie ridicați inutil, iar prin schimbarea periodică a poziției devii mai atent la felul în care îți ții capul, spatele și brațele în raport cu echipamentele folosite.
Pentru a te bucura de un grad de confort cât mai bun începe prin ajustarea înălțimii blatului astfel încât să poți folosi tastatura fără să îți ridici umerii. Atunci când lucrezi în picioare menține coatele aproape de corp și antebrațele într-o poziție aproximativ orizontală, cu încheieturile cât mai apropiate de alinierea naturală (într-un unghi cuprins între 90 și 120 de grade, fără a forța o singură poziție rigidă).
Dacă trebuie să îți încordezi umerii pentru a ajunge la tastatură, suprafața de lucru este prea înaltă, iar dacă te apleci înainte pentru a tasta poate fi necesar să ridici puțin blatul sau să apropii echipamentele.
Aceleași principii se aplică și atunci când revii pe scaun - reglează biroul astfel încât să poți lucra cu brațele relaxate și să păstrezi suficient spațiu pentru picioare. Scopul nu este să obții o poziție potrivită din punct de vedere geometric, ci să găsești o configurație confortabilă, care să nu te oblige să îți menții articulațiile în poziții extreme.
Monitorul influențează direct poziția capului și a gâtului, motiv pentru care trebuie ajustat împreună cu biroul. Partea superioară a ecranului ar trebui să fie, în general, la nivelul ochilor sau puțin mai jos, iar distanța de vizualizare recomandată se situează aproximativ între 50 și 100 de centimetri, în funcție de dimensiunea monitorului și de confortul vizual.
Dacă lucrezi pe laptop, cum ecranul și tastatura sunt conectate devine dificilă poziționarea optimă a ambelor componente în același timp. Un suport pentru laptop, împreună cu o tastatură și un mouse externe, îți oferă mai multă libertate de reglare. În acest fel poți configura spațiul de lucru, astfel încât să privești ecranul confortabil, fără să îți sacrifici poziția brațelor.
Cum să alternezi corect între statul pe scaun și lucrul în picioare?
Dacă ai lucrat ani întregi exclusiv pe scaun, trecerea bruscă la câteva ore consecutive de stat în picioare îți va cauza oboseală și disconfort, motiv pentru care o abordare mai practică este să începi gradual, cu perioade scurte de lucru în picioare, pe care să le ajustezi în funcție de cum te simți.
Poți începe cu 10-15 minute de stat în picioare după aproximativ 45-60 de minute de lucru așezat (dacă te simți confortabil poți crește treptat durata, fără să urmărești cu orice preț atingerea unui anumit număr de ore). În cazul în care simți tensiune în zona lombară sau oboseală în picioare schimbă poziția și acordă-ți o scurtă pauză de mișcare.
Poți adapta alternarea și la tipul de activitate pe care îl desfășori - s-ar putea să preferi să redactezi documente complexe din poziția așezat, când te simți mai stabil și mai concentrat, dar să participi la anumite întâlniri online sau să verifici mesajele în picioare. Această flexibilitate îți permite să-ți creezi propriul ritm, fără să percepi schimbarea poziției ca pe o obligație suplimentară.
De ce ai nevoie (în continuare) de scaunul ergonomic?
Deși un birou reglabil pe înălțime îți oferă mai multă libertate, scaunul rămâne o componentă importantă a spațiului tău de lucru. În perioadele în care alegi să lucrezi așezat ai nevoie de o suprafață care să-ți susțină corpul confortabil și să îți permită să îți poziționezi corect brațele în raport cu tastatura.
Poți observa diferența dacă îți analizezi poziția când ești concentrat asupra unui proiect; dacă stai pe marginea scaunului, fără să folosești spătarul, sau dacă îți ții picioarele suspendate pentru a ajunge la un birou prea înalt, spațiul de lucru necesită câteva modificări. Avantajul combinației dintre scaunul ergonomic-birou sit-stand este că poți regla independent mai multe elemente, astfel încât să obții o poziție confortabilă și când stai jos, și când te ridici.
Nu uita că scaunul nu te scutește de nevoia de mișcare! Poți avea cel mai avansat model disponibil și totuși să experimentezi rigiditate după ore petrecute nemișcat. Din acest motiv, merită să privești scaunul și biroul reglabil ca pe două componente complementare ale unui mediu de lucru adaptabil.
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