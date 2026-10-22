Deținut de 31 de ani, găsit mort în Penitenciarul Arad. Executa o pedeapsă de peste 16 ani pentru viol

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 22 oct. 2026, 14:20

Un deținut în vârstă de 31 de ani, care executa o condamnare de 16 ani și opt luni de închisoare pentru viol, a fost găsit mort în Penitenciarul Arad. Bărbatul era singur în cameră, iar potrivit primelor constatări, s-ar fi spânzurat. Reprezentanții penitenciarului au confirmat decesul pentru Agerpres.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Aradpenitenciardeţinutviol