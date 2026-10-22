Pensia minimă și indexarea pensiilor, în atenția FACIAS. Ce solicită fundația Guvernului și CNPP

FACIAS anunță că a cerut Guvernului majorarea pensiei minime și că a deschis un proces împotriva Casei Naționale de Pensii Publice pentru deblocarea indexării pensiilor. Potrivit unui comunicat al fundației, demersurile urmăresc atât sprijinirea pensionarilor cu cele mai mici venituri, cât și reluarea mecanismului anual de actualizare a pensiilor din sistemul public.
Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului susține că a solicitat încă din decembrie 2025 creșterea pensiei minime, în raport cu inflația și cheltuielile necesare traiului de zi cu zi.
La acel moment, potrivit datelor prezentate de organizație, peste 924.000 de pensionari încasau lunar câte 1.281 de lei. Venitul echivala cu aproximativ 43 de lei pe zi, sumă din care trebuiau acoperite alimentele, medicamentele, facturile și celelalte necesități.
În comunicatul din 9 decembrie 2025, FACIAS avertiza că scumpirile afectau capacitatea pensionarilor cu venituri reduse de a-și plăti cheltuielile de bază.
FACIAS a cerut sesizarea CCR privind înghețarea pensiilor în 2026
Un alt demers al fundației vizează suspendarea indexării anuale a pensiilor. La 19 ianuarie 2026, FACIAS i-a solicitat Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională în legătură cu prevederile Legii nr. 141/2025.
Potrivit organizației, actul normativ a menținut valoarea punctului de referință la 81 de lei și a amânat până în 2027 aplicarea mecanismului de indexare. Acest indicator este utilizat la calcularea pensiilor din sistemul public.
În februarie 2026, fundația a înaintat Guvernului și Casei Naționale de Pensii Publice o plângere prealabilă, solicitând indexarea urgentă a valorii punctului de referință. Tot atunci, organizația a anunțat că va merge în instanță dacă solicitarea nu va fi soluționată.
Proces împotriva Casei Naționale de Pensii Publice
La 30 martie 2026, FACIAS a anunțat că a acționat în judecată Casa Națională de Pensii Publice, la Curtea de Apel București.
Prin această acțiune, fundația le-a cerut judecătorilor să oblige instituția să inițieze demersurile necesare indexării anuale a valorii punctului de referință. Totodată, a solicitat sesizarea Curții Constituționale cu privire la dispozițiile legislative care au blocat actualizarea acestui indicator.
Conform comunicatului, procesul privește neaplicarea indexării pensiilor din sistemul public în anii 2025 și 2026.
În aprilie, organizația a pus la dispoziția pensionarilor un formular prin care aceștia pot susține acțiunea în instanță. Ulterior, în mai 2026, Federația Națională „OMENIA” a Caselor de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor din România și-a exprimat oficial sprijinul pentru demers.
Demersuri anterioare pentru majorarea și recalcularea pensiilor
FACIAS amintește că a avut intervenții privind veniturile pensionarilor și în anii anteriori. În 2021, fundația a criticat înghețarea pensiilor și amânarea majorărilor prevăzute de lege. În mai 2022, a susținut o creștere de cel puțin 15%, invocând efectele inflației asupra puterii de cumpărare.
În 2024, organizația a publicat un ghid destinat pensionarilor care considerau că deciziile lor de recalculare conțin erori. Materialul includea explicații despre documentele necesare, etapele de urmat și un model de cerere adresată caselor de pensii.
În același an, FACIAS a solicitat Ministerului Muncii și Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților modificarea legislației pentru eliberarea gratuită a adeverințelor de vechime. Scopul declarat era eliminarea cheltuielilor suportate de pensionari pentru obținerea documentelor necesare stabilirii și recalculării pensiilor.