Pensia minimă și indexarea pensiilor, în atenția FACIAS. Ce solicită fundația Guvernului și CNPP

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 oct. 2026, 12:15

FACIAS anunță că a cerut Guvernului majorarea pensiei minime și că a deschis un proces împotriva Casei Naționale de Pensii Publice pentru deblocarea indexării pensiilor. Potrivit unui comunicat al fundației, demersurile urmăresc atât sprijinirea pensionarilor cu cele mai mici venituri, cât și reluarea mecanismului anual de actualizare a pensiilor din sistemul public.

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