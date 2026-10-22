București și Kiev ar putea deveni orașe înfrățite. Ce prevede acordul care ajunge la vot în CGMB

București și Kiev ar putea deveni orașe înfrățite, în baza unui acord care prevede colaborări în domenii precum infrastructura, educația, cultura și investițiile, dar și sprijin reciproc în situații de criză. Proiectul va fi dezbătut de Consiliul General al Municipiului București (CGMB) marți, 27 octombrie.
Documentul urmărește consolidarea relațiilor dintre cele două capitale și stabilește cadrul pentru proiecte comune, schimburi de experiență și cooperare economică și socială. Colaborarea se va desfășura cu respectarea legislației din România și Ucraina, în funcție de competențele fiecărei municipalități.
Ce prevede acordul de înfrățire dintre București și Kiev
Una dintre direcțiile de colaborare vizează cultura, educația, arta și știința. Cele două administrații vor încuraja schimburile de experiență între reprezentanții mediului cultural, precum și organizarea de expoziții, festivaluri, ateliere și conferințe.
Acordul include și cooperarea în infrastructură, investiții, sport, turism, proiecte pentru tineri, asistență socială, protecția mediului și tehnologii emergente. În aceste domenii, municipalitățile își propun să facă schimb de experiență și de bune practici.
Pe componenta economică, documentul prevede crearea unor condiții favorabile pentru activități comune și pentru dezvoltarea unor proiecte economice și sociale. Acestea ar putea fi susținute din fonduri proprii sau ar putea beneficia de finanțare din partea Uniunii Europene.
Sprijin reciproc în situații de criză și programe anuale de cooperare
Proiectul de acord prevede și depunerea unor eforturi pentru acordarea de sprijin reciproc în situații de criză, prin asistență umanitară, politică și economică.
Pentru urmărirea aplicării înțelegerii, fiecare municipalitate va desemna un coordonator. Totodată, la sfârșitul fiecărui an, cele două părți vor stabili programul de cooperare pentru anul următor.
Demersurile pentru înfrățirea celor două capitale au început în 2022
Potrivit referatului de aprobare, în martie 2022 a fost adoptată o hotărâre prin care au fost inițiate demersurile pentru înfrățirea Bucureștiului cu Kievul.
Ulterior, proiectul acordului a fost redactat și transmis părții ucrainene. După corespondența dintre cele două administrații, documentul a fost înaintat Ministerului Afacerilor Externe și Ministerului Dezvoltării pentru avizare.
Textul a primit în acest an avizul conform favorabil al MAE, comunicat printr-o adresă din 4 august, și avizul conform al Ministerului Dezvoltării, comunicat la 3 august. Ambele avize au fost însoțite de observații și propuneri.