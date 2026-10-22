București și Kiev ar putea deveni orașe înfrățite. Ce prevede acordul care ajunge la vot în CGMB

Scris de Darius Stănescu Publicat: 22 oct. 2026, 09:27

București și Kiev ar putea deveni orașe înfrățite, în baza unui acord care prevede colaborări în domenii precum infrastructura, educația, cultura și investițiile, dar și sprijin reciproc în situații de criză. Proiectul va fi dezbătut de Consiliul General al Municipiului București (CGMB) marți, 27 octombrie.

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