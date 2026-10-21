Șoferul accidentului din Buftea, plasat sub control judiciar: noi detalii în cazul accidentului soldat cu 2 morți și 18 răniți

Publicat 21 oct. 2026, 14:41 Actualizat 21 oct. 2026, 14:48

Noi informații tulburătoare în cazul accidentului grav produs pe DN7, în zona Buftea, unde două persoane și-au pierdut viața, iar alte 18 au fost rănite. Șoferul microbuzului ar fi transportat mai multe persoane decât permitea capacitatea autovehiculului. Potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea PLUS, bărbatul a mai fost sancționat și anul trecut, din același motiv. În urma tragediei, acesta urmează să fie plasat în control judiciar, cu interzicerea dreptului de a mai conduce vehicule destinate transportului public de persoane.

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