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Șoferul accidentului din Buftea, plasat sub control judiciar: noi detalii în cazul accidentului soldat cu 2 morți și 18 răniți

Accident Buftea/ Foto: Facebook Fii Informat România

Accident Buftea/ Foto: Facebook Fii Informat România

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Scris deDana Bărăgan
Publicat21 oct. 2026, 14:41
Actualizat21 oct. 2026, 14:48

Noi informații tulburătoare în cazul accidentului grav produs pe DN7, în zona Buftea, unde două persoane și-au pierdut viața, iar alte 18 au fost rănite. Șoferul microbuzului ar fi transportat mai multe persoane decât permitea capacitatea autovehiculului. Potrivit unor surse judiciare citate de Realitatea PLUS, bărbatul a mai fost sancționat și anul trecut, din același motiv. În urma tragediei, acesta urmează să fie plasat în control judiciar, cu interzicerea dreptului de a mai conduce vehicule destinate transportului public de persoane.

La data de 20 octombrie a.c., bărbatul de 38 de ani a fost reținut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate sub supravegherea unui procuror de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea.

În cursul zile de astăzi, 21 octombrie a.c., bărbatul de 38 de ani a fost prezentat în fața instanței, iar față de acesta a fost dispusă măsura controlului judiciar.

— au transmit miercuri reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Ilfov.

Cum s-a produs accidentul în care au murit două persoane?

Accidentul s-ar fi produs după ce șoferul microbuzului nu ar fi păstrat distanța corespunzătoare față de mașinile care circulau în fața sa. Potrivit anchetatorilor, în microbuz ar fi fost 23 de persoane, în loc de 16, numărul care ar reprezenta capacitatea normală a vehiculului.

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Accident Buftea/ Facebook

Bărbatul a fost sancționat de polițiști și anul trecut, din același motiv, relatează Realitatea PLUS.

La fața locului au fost mobilizate 13 echipaje SMURD, două autospeciale pentru transportul victimelor, două autospeciale de stingere și echipaje ale Detașamentului Special de Salvatori.

18 persoane au fost transportate la spitale din București și Ilfov. Două dintre acestea au fost intubate, iar celelalte 16 erau conștiente.

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