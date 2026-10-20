Accident grav pe DN 7, în Buftea. Două persoane au murit după impactul dintre un microbuz și o autobasculantă VIDEO

Două persoane au murit, mațti dimineață, 20 octombrie, în urma unui accident rutier produs pe DN 7, în Buftea, în care au fost implicate un microbuz cu 16 persoane la bord și o autobasculantă. Celelalte persoane din microbuz sunt evaluate medical. La fața locului intervin numeroase echipaje de salvare, inclusiv 13 echipaje SMURD și două autospeciale pentru transportul victimelor multiple.
UPDATE - Cel mai recent bilanț transmis de autorități după accidentul de pe DN7, în localitatea ilfoveană Buftea, confirmă decesul celor două persoane.
În plus, pompierii vorbesc despre 18 victime, dintre care două intubate și inconștiente, iar 16 conștiente, au fost transportate la următoarele unități medicale:
Spitalul Universitar de Urgență București;
Spitalul Clinic de Urgență București;
Spitalul Universitar de Urgență Elias;
Spitalul Universitar de Urgență Militar Central;
Spitalul Județean Ilfov.
Primele informații despre accident, transmise pe Facebook
În primele informații apărute despre accident, pagina de Facebook „Fii informat România” - pagină dedicată evenimentelor rutiere - anunța că ar fi vorba despre un eveniment cu victime multiple, în urma căruia 10 persoane ar fi fost rănite, iar trei dintre acestea ar fi fost inconștiente.
Potrivit informațiilor publicate ulterior de pagina de Facebook Info Camioane, autoturismul ar fi pătruns în intersecție pe culoarea verde a semaforului, fiind lovit de o basculantă articulată. Înregistrarea video distribuită de pagina respectivă surprinde momentul impactului.
Aceeași sursă atrage atenția asupra comportamentului altor doi șoferi de camion surprinși în imagini. Potrivit postării, primul ar fi traversat intersecția pe culoarea roșie a semaforului, iar al doilea ar fi trecut după ce semnalul roșu era deja aprins de mai mult timp.
Polițiștii efectuează cercetări la fața locului pentru a stabili circumstanțele în care s-a produs accidentul. La verificări participă și reprezentanți ai Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR).
Autoritățile urmează să stabilească împrejurările exacte ale coliziunii și eventualele responsabilități.