Accident grav pe DN 7, în Buftea. Două persoane au murit după impactul dintre un microbuz și o autobasculantă VIDEO

Publicat 20 oct. 2026, 10:31 Actualizat 20 oct. 2026, 10:38

Două persoane au murit, mațti dimineață, 20 octombrie, în urma unui accident rutier produs pe DN 7, în Buftea, în care au fost implicate un microbuz cu 16 persoane la bord și o autobasculantă. Celelalte persoane din microbuz sunt evaluate medical. La fața locului intervin numeroase echipaje de salvare, inclusiv 13 echipaje SMURD și două autospeciale pentru transportul victimelor multiple.

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