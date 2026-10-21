Șofer de 70 de ani, mort după ce un camion a ieșit de pe autostrada A7, în Vrancea

Un bărbat de 70 de ani, din județul Botoșani, a murit miercuri, după ce autotrenul pe care îl conducea a părăsit carosabilul pe A7, în zona ieșirii spre comuna Sihlea, județul Vrancea. Polițiștii iau în calcul posibilitatea ca șoferului să i se fi făcut rău la volan.
Camionul transporta cereale și circula spre București
Accidentul s-a produs la kilometrul 120 al autostrăzii, pe sensul Focșani–București. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, autotrenul era încărcat cu cereale.
Primele verificări indică o posibilă problemă medicală a conducătorului auto, însă împrejurările în care camionul a ieșit de pe carosabil nu au fost stabilite definitiv.
„Din primele cercetări, există indicii că evenimentul rutier s-ar fi produs pe fondul unei posibile afecţiuni medicale a conducătorului auto”, au transmis reprezentanții IPJ Vrancea.
Polițiștii continuă cercetările pentru a clarifica circumstanțele producerii accidentului.
Ieșirea de pe A7 spre Sihlea, blocată în urma accidentului
Potrivit informațiilor transmise după producerea evenimentului, circulația pe autostrada A7 se desfășoară în condiții normale. Ieșirea către comuna Sihlea este însă blocată.