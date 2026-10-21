Șofer de 70 de ani, mort după ce un camion a ieșit de pe autostrada A7, în Vrancea

Scris de Darius Stănescu Publicat: 21 oct. 2026, 15:50

Un bărbat de 70 de ani, din județul Botoșani, a murit miercuri, după ce autotrenul pe care îl conducea a părăsit carosabilul pe A7, în zona ieșirii spre comuna Sihlea, județul Vrancea. Polițiștii iau în calcul posibilitatea ca șoferului să i se fi făcut rău la volan.

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