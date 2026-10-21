România, zguduită de un nou cutremur. Seismul s-a produs la doar 5,7 kilometri adâncime
România, zguduită de un nou cutremur
Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs miercuri seară în județul Botoșani, la o adâncime de numai 5,7 kilometri. În România au fost înregistrate 15 seisme de la începutul lunii octombrie. Iată ce recomandă autoritățile pentru a te proteja în cazul unui cutremur.
Un cutremur , cu magnitudinea de 3,1, s-a produs miercuri, la ora locală 18:03 în județul Botoșani, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul a avut loc în regiunea Moldovei, la o adâncime de 5,7 kilometri.
Mișcarea seismică a fost localizată în apropierea mai multor orașe din nordul și estul țării. Potrivit informațiilor publicate de institut, cutremurul s-a produs la 14 kilometri sud-est de Botoșani, la 40 de kilometri est de Suceava, la 81 de kilometri sud de Roman și la 81 de kilometri sud de Iași. De asemenea, epicentrul s-a aflat la 86 de kilometri sud de Bălți și la 88 de kilometri nord-est de Piatra Neamț.
15 cutremure în România de la începutul lunii octombrie
De la începutul lunii octombrie, în România s-au produs 15 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4, potrivit datelor menționate de INCDFP.
Cel mai puternic seism înregistrat în țară în acest an a avut magnitudinea 4,8 și s-a produs pe 19 octombrie, în zona seismică Vrancea, județul Buzău.
Autoritățile reamintesc că seismele nu pot fi prevăzute cu exactitate, iar pregătirea din timp și cunoașterea regulilor de protecție pot contribui la reducerea riscurilor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) recomandă populației să știe cum să se comporte înaintea unui cutremur, în timpul acestuia și după încetarea mișcărilor seismice.
Ce trebuie să faci în timpul unui cutremur dacă ești în casă
Potrivit recomandărilor IGSU, una dintre cele mai importante reguli este să îți păstrezi calmul și să nu încerci să părăsești clădirea cât timp seismul este în desfășurare. Fuga pe scări, deplasarea spre balcon sau folosirea liftului pot crește riscul de accidentare.
Dacă te afli în interiorul unei locuințe, autoritățile recomandă să te adăpostești într-un loc sigur, departe de ferestre, oglinzi, mobilier înalt și obiecte care se pot răsturna sau desprinde. Dacă ai la îndemână o masă solidă, poți să te adăpostești sub aceasta și să îți protejezi capul și gâtul.
Dacă te afli pe hol, așază-te ghemuit lângă un perete interior și protejează-ți capul și fața. Evită să stai lângă pereții exteriori sau sub corpuri de iluminat și alte obiecte grele suspendate.
Cum te protejezi dacă te prinde cutremurul pe stradă sau în mașină
Dacă seismul începe în timp ce te afli afară, îndepărtează-te de clădiri, balcoane, poduri, stâlpi și cabluri electrice. Caută un spațiu deschis, unde să nu fii expus pericolului provocat de obiectele care ar putea cădea.
În cazul în care te afli la volan, IGSU recomandă să oprești într-un loc sigur, fără să blochezi drumul, departe de clădiri, poduri și alte construcții. Rămâi în interiorul mașinii până la încetarea mișcării seismice. Dacă în apropiere au căzut cabluri electrice, nu coborî din vehicul și așteaptă intervenția echipajelor specializate.
Ce trebuie să faci după încetarea cutremurului
După oprirea mișcărilor seismice, verifică dacă tu sau persoanele din jur aveți nevoie de ajutor. Dacă există răniți, acordă primul ajutor numai dacă poți face acest lucru în siguranță.
Înainte de a părăsi clădirea, verifică dacă există deteriorări vizibile și dacă traseul de evacuare poate fi folosit în siguranță. Dacă trebuie să ieși, deplasează-te cu atenție pe scări și nu utiliza liftul. Nu intra în clădiri care prezintă avarii și fii pregătit pentru eventuale replici.
Dacă simți miros de gaz, evită să aprinzi lumina sau să folosești flacără deschisă. Părăsește zona în siguranță și anunță autoritățile competente. În situații de urgență, sună la 112.
IGSU recomandă, de asemenea, ca oamenii să urmărească informațiile și instrucțiunile transmise prin canalele oficiale și să evite răspândirea zvonurilor.
Cum îți pregătești locuința pentru un cutremur
Măsurile de prevenție pot reduce riscul de rănire în cazul unui seism. IGSU recomandă fixarea mobilierului înalt de pereți sau de alte elemente solide ale construcției și depozitarea obiectelor grele pe rafturile inferioare, pentru a limita pericolul ca acestea să cadă.
Este important să cunoști amplasarea robinetelor de gaz și apă, precum și a întrerupătoarelor și siguranțelor electrice. Membrii familiei ar trebui să stabilească din timp un plan de protecție, astfel încât fiecare să știe cum să reacționeze dacă se produce un cutremur.
Autoritățile recomandă și pregătirea unui rucsac de urgență, care să conțină apă, alimente neperisabile, o lanternă, un aparat radio portabil, acumulatori și medicamente de bază. Mai multe informații despre pregătirea pentru situații de urgență sunt disponibile pe platforma oficială Fii Pregătit
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News