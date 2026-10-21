România, zguduită de un nou cutremur. Seismul s-a produs la doar 5,7 kilometri adâncime

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 21 oct. 2026, 19:59

Un cutremur cu magnitudinea 3,1 s-a produs miercuri seară în județul Botoșani, la o adâncime de numai 5,7 kilometri. În România au fost înregistrate 15 seisme de la începutul lunii octombrie. Iată ce recomandă autoritățile pentru a te proteja în cazul unui cutremur.

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