Salarii restante de patru luni la CFR Marfă. Sindicaliștii îi cer noului ministru al Transporturilor să intervină de urgență

Scris de Iulian Budusan Publicat: 21 oct. 2026, 13:34

Aproximativ 1.550 de angajați ai CFR Marfă nu și-au primit salariile de patru luni, iar sindicatele îi solicită noului ministru al Transporturilor și Infrastructurii, Ștefan Ovidiu Popa, să găsească urgent o soluție pentru plata restanțelor. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) avertizează, totodată, că lipsa finanțării necesare funcționării sistemului feroviar ar putea duce la reducerea sau chiar oprirea circulației trenurilor.

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