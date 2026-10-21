Salarii restante de patru luni la CFR Marfă. Sindicaliștii îi cer noului ministru al Transporturilor să intervină de urgență

Aproximativ 1.550 de angajați ai CFR Marfă nu și-au primit salariile de patru luni, iar sindicatele îi solicită noului ministru al Transporturilor și Infrastructurii, Ștefan Ovidiu Popa, să găsească urgent o soluție pentru plata restanțelor. Federația Națională Feroviară Mișcare Comercial Vagoane (FNFMCV) avertizează, totodată, că lipsa finanțării necesare funcționării sistemului feroviar ar putea duce la reducerea sau chiar oprirea circulației trenurilor.
1.550 de angajați CFR Marfă, fără salarii de patru luni
La începutul noului mandat de la Ministerul Transporturilor, reprezentanții FNFMCV au transmis un apel privind situația angajaților CFR Marfă, care se confruntă cu întârzieri de patru luni la plata salariilor.
Sindicaliștii atrag atenția că lipsa veniturilor pune o presiune majoră asupra salariaților și familiilor acestora, care trebuie să își achite în continuare facturile, ratele și cheltuielile zilnice. Federația susține că problema a fost semnalată în repetate rânduri conducerii anterioare a ministerului, prin adrese și memorii, însă până în prezent nu a fost identificată o soluție.
Pe lângă plata salariilor restante, organizația sindicală solicită deblocarea procedurilor administrative privind concedierea colectivă și acordarea compensațiilor cuvenite angajaților afectați.
Sindicatele cer o întâlnire urgentă cu ministrul Transporturilor
FNFMCV îi solicită ministrului Ștefan Ovidiu Popa să convoace de urgență o întâlnire cu reprezentanții ministerului, conducerea CFR Marfă și organizațiile sindicale reprezentative.
Scopul discuțiilor ar trebui să fie stabilirea unui calendar clar pentru rezolvarea situației și identificarea mecanismelor legale și financiare prin care pot fi achitate drepturile salariale restante și compensațiile prevăzute pentru angajați.
Sindicaliștii cer, de asemenea, implicarea Guvernului și a instituțiilor competente pentru deblocarea situației. În opinia federației, Ministerul Transporturilor trebuie să își asume rolul de reprezentant al statului acționar și să facă demersurile administrative necesare pentru găsirea unei soluții.
Avertisment privind circulația trenurilor: este nevoie de bani la rectificarea bugetară
O altă problemă semnalată de organizația sindicală este finanțarea insuficientă a sistemului feroviar. Federația cere suplimentarea fondurilor prin rectificare bugetară, astfel încât să fie acoperite cheltuielile pentru întreținerea infrastructurii, funcționarea transportului feroviar și plata angajaților.
Potrivit FNFMCV, lipsa resurselor pentru reparații, energie și cheltuielile curente poate afecta activitatea feroviară și poate conduce la un blocaj operațional. Sindicaliștii avertizează că, în absența unor fonduri suplimentare acordate la timp, există riscul reducerii sau chiar al opririi circulației trenurilor.
Federația îi cere ministrului să prezinte Guvernului necesarul real de finanțare și să susțină alocarea urgentă a sumelor necesare pentru menținerea transportului feroviar în funcțiune.
Sindicaliștii cer finanțare predictibilă pentru calea ferată
Reprezentanții angajaților consideră că problemele financiare ale sistemului feroviar nu pot fi rezolvate doar prin măsuri punctuale și amânarea cheltuielilor esențiale. Aceștia solicită un mecanism de finanțare predictibil, inclusiv pentru anii următori, corelat cu obligațiile de serviciu public, întreținerea infrastructurii și investițiile asumate.
FNFMCV subliniază că salariații nu trebuie să suporte consecințele subfinanțării și ale întârzierilor administrative. În același timp, federația și-a exprimat disponibilitatea de a participa la discuții cu noua conducere a ministerului, cu condiția ca dialogul să fie urmat de măsuri concrete și termene respectate.
Pentru noul ministru al Transporturilor, plata salariilor restante de la CFR Marfă și asigurarea fondurilor necesare continuității circulației trenurilor se numără printre problemele urgente semnalate de reprezentanții sindicali ai sectorului feroviar.