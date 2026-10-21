Scandal în „orașul lui Nea Mărin”, după ce Primăria i-a adus înapoi gunoiul unui localnic care îl aruncase ilegal - VIDEO

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 21 oct. 2026, 17:39

Scandal în Băilești, orașul natal al marelui Amza Pellea, după ce Primăria i-a adus unui localnic înapoi gunoiul aruncat într-un loc nepermis. Momentul în care un excavator descarcă resturile în curtea celui vizat a fost filmat și postat pe pagina de Facebook a municipalității, ceea ce a declanșat o amplă dispută în comunitate. Unii dintre comentatori s-au plâns că taxele sunt prea mari și că nu există o groapă de gunoi comunitară, în timp ce alții au luat apărarea reprezentanților Primăriei.

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