Scandal în „orașul lui Nea Mărin”, după ce Primăria i-a adus înapoi gunoiul unui localnic care îl aruncase ilegal - VIDEO

Scandal în Băilești, orașul natal al marelui Amza Pellea, după ce Primăria i-a adus unui localnic înapoi gunoiul aruncat într-un loc nepermis. Momentul în care un excavator descarcă resturile în curtea celui vizat a fost filmat și postat pe pagina de Facebook a municipalității, ceea ce a declanșat o amplă dispută în comunitate. Unii dintre comentatori s-au plâns că taxele sunt prea mari și că nu există o groapă de gunoi comunitară, în timp ce alții au luat apărarea reprezentanților Primăriei.
oarecum surprinzător, postatea Primăriuie Ielești a stârnit o amplă polmică și reactții mai degraba critice, decât aprobatoare.
Reacțiile publicate la postarea Primăriei au arătat că localnicii sunt împărțiți în privința măsurii. Cei mai mulți dintre criticii administrației nu au contestat faptul că persoana respectivă a încălcat regulile, ci au pus sub semnul întrebării modul în care autoritățile au ales să intervină.
„În loc să faceți astfel de demonstrații, mai bine rezolvați problema unei gropi de gunoi unde oamenii să poată duce deșeurile din gospodărie”, a scris un localnic.
Alți comentatori au susținut că administrația ar fi trebuit să îl sancționeze pe cel care a abandonat gunoiul și să îl oblige să îl ridice pe cheltuiala proprie, nu să folosească utilajele Primăriei. „Omul a greșit, dar Primăria trebuia să îl avertizeze și să îl oblige să își ridice gunoiul, nu să îl transporte cu utilajele pe banii contribuabililor”, a fost una dintre reacțiile apreciate de utilizatori.
Pe de altă parte, mai mulți participanți la discuție au acuzat Primăria că preferă acțiunile cu impact mediatic în locul rezolvării problemelor cronice ale orașului. „Primăria găsește rapid soluții pentru astfel de acțiuni, dar problemele comunității, precum infrastructura sau curățenia din alte zone ale orașului, rămân nerezolvate”, a scris un comentator. Un altul a remarcat că „de ani de zile există mormane de deșeuri și lucrări neterminate la intrările în oraș, însă administrația pare să fi ales o acțiune cu impact de imagine în locul rezolvării problemelor cronice”.
În replică, susținătorii Primăriei au apreciat fermitatea autorităților, argumentând că abandonarea ilegală a deșeurilor trebuie combătută prin măsuri de impact.
În urmă cu o săptămână, administraţia locală a oraşului anunţa, pe reţelele de socializare că de la începutul anului 83 de persoane au fost sancţionate contravenţional cu amenzi a căror valoare totală se ridică la 128.250 lei, sancţiunile fiind aplicate pentru depozitarea deşeurilor în locuri nepermise.