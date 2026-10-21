Protestul minerilor de la Vulcan continuă. 67 de angajați au rămas în subteran și cer garanții de la Guvern

Protestul minerilor de la Vulcan continuă, cu 67 de angajați rămași în subteran din cauza nemulțumirilor salariale. Minerii cer majorarea veniturilor, respectarea contractului colectiv de muncă și garanții oficiale că revendicările vor fi soluționate.
Protestul minerilor de la Vulcan, județul Hunedoara, continuă miercuri, 67 de angajați ai exploatării de cărbune refuzând să iasă la suprafață din cauza nemulțumirilor legate de salarii. Minerii transferați de la exploatarea Lupeni reclamă diferențe de venit față de colegii lor de la Vulcan și solicită aplicarea prevederilor contractului colectiv de muncă, precum și majorarea salariilor.
Prefectul județului Hunedoara, Szell Lorincz, a coborât în mină alături de reprezentanții conducerii Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) și de liderul Sindicatului Muntele. Discuțiile au avut ca obiectiv găsirea unei soluții pentru deblocarea situației și convingerea protestatarilor să revină la suprafață.
Minerii cer salarii majorate și respectarea contractului colectiv de muncă
În urma discuțiilor purtate cu angajații, prefectul Szell Lorincz a precizat că principalele revendicări vizează aducerea salariilor la nivelul maxim și respectarea coeficienților de ierarhizare prevăzuți în contractul colectiv de muncă.
Acesta a arătat că va transmite solicitările minerilor către Guvern, însă soluționarea problemelor reclamate depinde de măsurile care vor putea fi adoptate la nivel central.
Conducerea CEVJ invocă restricțiile legislative privind salariile
Directorul general al Complexului Energetic Valea Jiului, Samuel Dioane, a explicat că diferențele salariale reclamate de mineri au apărut după anul 2023, ca urmare a modificărilor privind încadrările profesionale și responsabilitățile angajaților.
Șeful companiei a susținut că majorările salariale sunt limitate de prevederile legislative în vigoare, inclusiv de actele normative care restricționează creșterea veniturilor în sectorul public.
În ceea ce privește continuarea protestului, directorul general a precizat că situația este cunoscută la Ministerul Energiei. Secretarul de stat Marius Poșa urma să ajungă la Vulcan și să coboare în subteran pentru a discuta direct cu angajații care refuză să își reia activitatea.
Conducerea minei susține că protestatarii nu sunt în pericol
În contextul în care zeci de angajați au rămas în subteran, Samuel Dioane a afirmat că minerii nu se află în pericol. Totodată, acesta a precizat că o echipă de salvatori mineri este disponibilă pentru a acorda asistență medicală și pentru a interveni în caz de nevoie.
„Salvatorii noștri sunt foarte bine instruiți în intervenții, atât asupra părții de zăcământ, cât și în salvarea de vieți omenești”, a punctat Samuel Dioane.
Sindicaliștii avertizează că unii mineri ar putea intra în greva foamei
Președintele Sindicatului Muntele, Alin Sîn, a declarat că este dificil să îi convingă pe protestatari să renunțe la acțiune în lipsa unor angajamente clare din partea autorităților. Minerii solicită garanții din partea unui reprezentant al Ministerului Energiei, precum și un termen concret pentru rezolvarea problemelor salariale.
Liderul sindical a avertizat că nemulțumirile sunt puternice, iar unii dintre angajați sunt dispuși să recurgă inclusiv la greva foamei dacă revendicările nu le vor fi soluționate.
Sindicatul Muntele așteaptă un răspuns de la Guvern
În paralel cu discuțiile de la exploatarea Vulcan, reprezentanții Sindicatului Muntele așteaptă un răspuns de la București privind organizarea unei întâlniri între o delegație sindicală și reprezentanții Guvernului.
Sindicaliștii vor ca revendicările minerilor să fie discutate direct cu autoritățile centrale, în speranța obținerii unor angajamente concrete pentru rezolvarea problemelor salariale. Alin Sîn a mai precizat că a solicitat garanții că angajații care participă la protest nu vor fi supuși unor represalii pentru implicarea în această acțiune.
Până la clarificarea revendicărilor și obținerea garanțiilor cerute, protestul celor 67 de mineri de la Vulcan continuă.