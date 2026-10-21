Protestul minerilor de la Vulcan continuă. 67 de angajați au rămas în subteran și cer garanții de la Guvern

Publicat 21 oct. 2026, 19:41 Sursă Agerpres

Protestul minerilor de la Vulcan continuă, cu 67 de angajați rămași în subteran din cauza nemulțumirilor salariale. Minerii cer majorarea veniturilor, respectarea contractului colectiv de muncă și garanții oficiale că revendicările vor fi soluționate.

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