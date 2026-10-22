Apartament cumpărat pentru renovare: cum estimezi bugetul zonei de duș înainte să înceapă lucrările

Scris de Catalina Anghel Publicat: 22 oct. 2026, 13:25

Cumpărarea unui apartament care necesită renovare îți oferă libertatea de a amenaja fiecare încăpere după propriile preferințe. Baia, în special zona de duș, merită însă o atenție deosebită încă din etapa de planificare. Costurile nu se limitează la obiectele sanitare, ci includ instalațiile, hidroizolația, finisajele și manopera. Dacă vrei să obții un spațiu modern și funcțional fără să depășești bugetul, este important să stabilești de la început ce lucrări sunt necesare și unde poți economisi inteligent.

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