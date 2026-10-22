Accident teribil în Iași: doi oameni au murit după impactul între trei vehicule - VIDEO

Un grav accident rutier produs joi dimineață, în județul Iași, s-a soldat cu moartea a două persoane și rănirea gravă a unei alte victime. Tragedia s-a petrecut după impactului violent dintre o autoutilitară și un autoturism. Vehiculul de marfă a luat foc și a ars complet. Atenție, informații și imagini cu un puternic impact emoțional.
Două persoane au murit, iar una a fost grav rănită într-un accident produs joi, 22 octombrie, în localitatea Soci, comuna Miroslovești, județul Iași. O autoutilitară încărcată cu piese auto a luat foc și a ars complet după impact. Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Iași, apelul la 112 a fost primit în jurul orei 05:00, conform unui comunicat al ISU Iași.
La locul tragediei au fost trimise de urgență echipaje ale Secţiei de Pompieri Paşcani, cu două autospeciale de stingere şi un echipaj de prim ajutor calificat, alături de trei ambulanţe ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Iaşi, dintre care una cu medic.
Două persoane au murit, o a treia a fost transportată la spital
Din nefericire, pentru două dintre victime nu s-a mai putut face nimic.
Autoutilitara a fost cuprinsă de flăcări
Conform ISU Iași, autoutilitara, care transporta piese auto, a luat foc imediat după accident, incendiul extinzându-se rapid la întregul vehicul.
„În urma accidentului rutier, autoutilitara, care transporta piese auto, a fost cuprinsă de un incendiu generalizat, pompierii militari intervenind pentru stingerea flăcărilor şi prevenirea extinderii acestora.”
Pompierii au reușit să lichideze incendiul, iar după finalizarea intervenției medicale au continuat operațiunile pentru înlăturarea efectelor accidentului și asigurarea zonei.