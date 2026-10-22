Accident teribil în Iași: doi oameni au murit după impactul între trei vehicule - VIDEO

Publicat 22 oct. 2026, 08:37 Actualizat 22 oct. 2026, 08:42

Un grav accident rutier produs joi dimineață, în județul Iași, s-a soldat cu moartea a două persoane și rănirea gravă a unei alte victime. Tragedia s-a petrecut după impactului violent dintre o autoutilitară și un autoturism. Vehiculul de marfă a luat foc și a ars complet. Atenție, informații și imagini cu un puternic impact emoțional.

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