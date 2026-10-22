Cum ne schimbă obiceiurile de zi cu zi vederea și ce putem face pentru a ne proteja ochii

Scris de Catalina Anghel Publicat: 22 oct. 2026, 13:39

Ochii nu sunt făcuți pentru ceea ce le cerem astăzi. Petrecem ore întregi cu privirea fixată pe un ecran, citim texte mici pe telefon, lucrăm la laptop în camere prost luminate și ne ridicăm rar privirea să scrutăm orizontul. Pe termen scurt, rezultatul este oboseala oculară. Pe termen lung, obiceiurile zilnice influențează confortul ochilor și felul în care ne dăm seama că ceva nu mai este în regulă. Vestea bună este că o parte din aceste efecte pot fi reduse prin schimbări simple.

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