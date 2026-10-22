Cum ne schimbă obiceiurile de zi cu zi vederea și ce putem face pentru a ne proteja ochii
Sursa foto: Magnific.com
Ochii nu sunt făcuți pentru ceea ce le cerem astăzi. Petrecem ore întregi cu privirea fixată pe un ecran, citim texte mici pe telefon, lucrăm la laptop în camere prost luminate și ne ridicăm rar privirea să scrutăm orizontul. Pe termen scurt, rezultatul este oboseala oculară. Pe termen lung, obiceiurile zilnice influențează confortul ochilor și felul în care ne dăm seama că ceva nu mai este în regulă. Vestea bună este că o parte din aceste efecte pot fi reduse prin schimbări simple.
Un prim lucru de înțeles este că vederea se modifică în mod natural cu vârsta. În jurul vârstei de 40 de ani, cristalinul își pierde treptat flexibilitatea, iar focalizarea pe obiecte apropiate devine mai dificilă. Mulți observă că țin telefonul sau cartea tot mai departe, că literele se estompează seara sau că ochii obosesc repede la citit. Pentru cei aflați în această situație, ochelari de citit pot fi o soluție, dar alegerea nu ar trebui făcută la întâmplare: un consult oftalmologic stabilește dacă vederea necesită corecție și ce dioptrii sunt potrivite, pentru că acestea pot fi adesea diferite pentru cei doi ochi.
Ecranele și oboseala vizuală digitală
Specialiștii folosesc termenul de „oboseală vizuală digitală” pentru ansamblul simptomelor care apar după folosirea prelungită a ecranelor: ochi uscați și iritați, senzație de nisip, vedere încețoșată, dureri de cap, încordare în ceafă și umeri. Nu este o boală gravă și, de regulă, simptomele dispar după odihnă, dar pot deveni frecvente dacă obiceiurile nu se schimbă.
Una dintre cauze este clipitul redus. Când privim concentrat un ecran, clipim mai rar, iar suprafața ochiului se usucă mai ușor. Alta este distanța: telefonul ținut aproape și laptopul așezat prea jos obligă ochii și mușchii din jur să muncească mai mult.
Iată câteva reguli simple:
● Regula 20-20-20. Denumirea vine din limba engleză, făcând referire la sistemul anglo-saxon de unități. La fiecare 20 de minute, privește timp de 20 de secunde un obiect aflat la aproximativ 6 metri distanță (20 de picioare metrice). Ochii se relaxează, iar tu îți amintești să clipești.
● Distanța potrivită. Ecranul laptopului sau al monitorului ar trebui să fie la o lungime de braț, puțin sub nivelul ochilor. Telefonul se ține la o distanță confortabilă, nu lipit de față.
● Pauze reale. O pauză în care te ridici, privești pe fereastră sau faci câțiva pași ajută mai mult decât schimbarea ecranului cu altul.
● Clipit conștient. Dacă simți că ochii sunt uscați, încearcă să clipești mai des și complet. Dacă disconfortul persistă, discută cu medicul despre posibilitatea de a folosi lacrimi artificiale.
Cititul prelungit și iluminatul
Cititul prelungit cere ochilor un efort similar cu cel al ecranelor, mai ales dacă se face în lumină slabă sau în poziții incomode, cum este întins în pat. Iluminatul nepotrivit adaugă oboseală: lumina prea slabă îți forțează ochii, iar cea prea puternică sau reflectată pe ecranul unui eBook creează strălucire deranjantă.
Câteva repere practice:
● Folosește o lampă care luminează pagina sau biroul din lateral, nu direct în ochi.
● Evită să lucrezi într-o cameră complet întunecată, cu ecranul ca unică sursă de lumină. Contrastul puternic obosește.
● Așază ecranul astfel încât ferestrele sau becurile să nu se reflecte în el.
● Ajustează luminozitatea ecranului la lumina din cameră și mărește fontul dacă remarci că trebuie să-ți încordezi ochii pentru a citi.
În ceea ce privește filtrele pentru lumina albastră, dovezile că ele reduc oboseala ochilor sunt limitate. Schimbările de comportament, pauzele, distanța și iluminatul contribuie, în general, mai mult.
Alegerea ochelarilor, dincolo de dioptrii
Pentru cine poartă ochelari zilnic, confortul rămâne important. Ramele prea grele pot lăsa urme pe nas și pot provoca disconfort după câteva ore. Mulți aleg rame ochelari titan, apreciate pentru greutatea redusă și pentru rezistența la coroziune, iar titanul este, în general, bine tolerat de persoanele cu sensibilitate la alte metale. Contează și potrivirea: ramele trebuie să stea stabil, fără să alunece și fără să strângă tâmplele. Un optician poate ajusta ramele astfel încât lentilele să fie la distanța și la înclinația corectă față de ochi.
La fel de importante sunt lentilele: dacă lucrezi mult la calculator, poți discuta cu medicul sau cu opticianul despre variante adaptate distanței de lucru, în loc să folosești aceiași ochelari pentru toate situațiile.
Ochii copiilor și timpul petrecut afară
Pentru copii, obiceiurile contează chiar mai mult. Timpul îndelungat petrecut cu privirea de aproape și puțină expunere la lumina naturală sunt asociate, în studii, cu un risc mai mare de miopie. Din acest motiv, specialiștii recomandă joaca în aer liber și limitarea timpului petrecut la ecrane. Controalele regulate sunt esențiale la această vârstă, pentru că un copil nu spune întotdeauna că nu vede bine.
De ce contează controlul oftalmologic
Multe afecțiuni ale ochilor evoluează fără simptome în stadiile inițiale. La un control oftalmologic nu sunt verificate doar dioptriile, ci și tensiunea oculară, fundul de ochi și starea retinei. De obicei, adulții fără probleme cunoscute merg la control oftalmologic o dată la unu-doi ani, iar frecvența crește după 40 de ani sau în prezența unor factori de risc: diabet zaharat, tensiune arterială mare, miopie mare sau istoric familial de glaucom. Medicul stabilește ritmul potrivit.
Merită să ceri o consultație urgentă dacă apar pierderea bruscă a vederii, fulgere luminoase, apariția bruscă a multor „muște” plutitoare, durere puternică în ochi, o umbră care acoperă o parte din câmpul vizual.
Ochii se adaptează greu la stilul de viață modern, dar nu sunt neputincioși. Pauzele regulate, distanța corectă față de ecrane, iluminatul potrivit, ochelari adaptați nevoilor și controalele oftalmologice regulate protejează confortul vederii pe termen lung. Cel mai bun moment să începi este acum: următoarea pauză de la ecran poate fi chiar aceasta.
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