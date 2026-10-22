Șase tineri, inclusiv minori, reținuți în Craiova după ce au sechestrat și agresat un adolescent

Șase tineri cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind suspectați că au lipsit ilegal de libertate, au agresat fizic și au amenințat un adolescent de 17 ani, într-o zonă cu vegetație abundentă din Craiova. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj, incidentul ar fi avut loc pe 15 octombrie, într-o zonă cu vegetație abundentă din municipiu.
Adolescentul ar fi fost atras într-o zonă cu vegetație abundentă
Conform informațiilor transmise de IPJ Dolj, cinci dintre cei șase suspecți sunt din Craiova, iar unul este din comuna Ișalnița.
Incidentul ar fi avut loc pe 15 octombrie, când cei șase tineri l-ar fi atras pe adolescentul de 17 ani într-o zonă cu vegetație abundentă de pe strada Brestei, din municipiu. Acolo, l-ar fi imobilizat și l-ar fi lipsit ilegal de libertate. Ulterior, aceștia l-ar fi agresat fizic și l-ar fi amenințat cu noi acte de violență dacă ar fi anunțat poliția sau ar fi povestit altor persoane cele întâmplate.
Ce măsuri au luat polițiștii
Polițiștii au fost sesizați cu privire la agresiune pe 20 octombrie, la cinci zile după incident, de către o femeie care este reprezentantul legal al victimei. În urma cercetărilor, cei șase suspecți au fost aduși la audieri miercuri, 21 octombrie.
În baza probelor administrate și sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Craiova, a fost dispusă reținerea acestora pentru 24 de ore. Tinerii au fost introduși în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Dolj și urmează să fie prezentați procurorilor, cu propunerea luării unei măsuri preventive.
Cercetările sunt efectuate pentru lipsire de libertate, lovire sau alte violențe, amenințare și influențarea declarațiilor.