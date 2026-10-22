Șase tineri, inclusiv minori, reținuți în Craiova după ce au sechestrat și agresat un adolescent

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 22 oct. 2026, 13:57

Șase tineri cu vârste cuprinse între 14 și 18 ani au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind suspectați că au lipsit ilegal de libertate, au agresat fizic și au amenințat un adolescent de 17 ani, într-o zonă cu vegetație abundentă din Craiova. Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Dolj, incidentul ar fi avut loc pe 15 octombrie, într-o zonă cu vegetație abundentă din municipiu.

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