Ciprian Ciucu și cei șase primari de sector, chemați de noul ministru de Interne la discuții despre siguranța copiilor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 22 oct. 2026, 20:38

Ministrul de Interne Marian Neacșu i-a convocat pe primarul general Ciprian Ciucu și pe toți cei șase primari de sector din București pentru a discuta măsuri suplimentare de siguranță, după atacul cu cuțitul de la o școală din Bistrița.

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