Ciprian Ciucu și cei șase primari de sector, chemați de noul ministru de Interne la discuții despre siguranța copiilor

Ministrul de Interne Marian Neacșu i-a convocat pe primarul general Ciprian Ciucu și pe toți cei șase primari de sector din București pentru a discuta măsuri suplimentare de siguranță, după atacul cu cuțitul de la o școală din Bistrița.
Ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, i-a chemat joi, 22 octombrie 2026, la sediul instituției din Piața Revoluției, pe primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, și pe toți cei șase primari de sector. Întâlnirea vizează siguranța cetățenilor, iar convocarea a fost anunțată de ministru în cadrul unui interviu televizat, la numai o zi după preluarea mandatului.
Discuțiile au loc în contextul preocupărilor privind securitatea în școli, amplificate de atacul cu cuțitul petrecut luni, 19 octombrie, într-o unitate de învățământ din Bistrița. Autoritățile caută măsuri suplimentare pentru protejarea elevilor, iar administrațiile locale au responsabilități directe în ceea ce privește clădirile școlare și activitatea poliției locale.
Atacul de la Bistrița, în centrul discuțiilor despre siguranța în școli
Incidentul care a readus în atenție securitatea copiilor s-a produs la Școala Gimnazială „Ștefan cel Mare” din Bistrița. Un elev de clasa a VII-a, în vârstă de 13 ani, a intrat cu un cuțit într-o sală de clasă și a rănit o profesoară, precum și un elev de 12 ani care a încercat să o apere pe aceasta.
Profesoara a fost supusă unei intervenții chirurgicale, iar Parchetul a încadrat fapta la tentativă de omor calificat. Poliția a emis ordine de protecție provizorii pentru cadrul didactic și pentru șase elevi. Minorul care a comis atacul este internat într-o clinică de specialitate.
Noul Guvern a cerut un plan concret pentru protejarea elevilor
Siguranța în unitățile de învățământ s-a numărat printre primele teme abordate de noul Guvern. Premierul Luca Niculescu a solicitat elaborarea rapidă a unui plan concret, cu participarea unui număr cât mai mare de specialiști și cu implicarea Ministerului Afacerilor Interne.
Marian Neacșu anunțase încă de la audierile de luni că violența din școli va reprezenta una dintre preocupările sale. Tot atunci, ministrul a recunoscut că MAI nu are, în prezent, atribuții bine delimitate în acest domeniu.
În acest context, întâlnirea cu reprezentanții administrației locale urmărește implicarea autorităților care au responsabilități directe în gestionarea unor aspecte legate de siguranța din școli.
Cine sunt primarii convocați de Marian Neacșu
La discuțiile de joi au fost chemați primarul general Ciprian Ciucu și edilii celor șase sectoare ale Capitalei. Lista participanților anunțați cuprinde:
Ciprian Ciucu – Primăria Municipiului București;
George Tuță – Sectorul 1;
Rareș Hopincă – Sectorul 2;
Robert Negoiță – Sectorul 3;
Daniel Băluță – Sectorul 4;
Vlad Popescu Piedone – Sectorul 5;
Paul Moldovan – Sectorul 6.
Primăriile de sector administrează clădirile școlilor și coordonează poliția locală, motiv pentru care edilii sunt chemați să discute posibile măsuri suplimentare pentru protejarea copiilor în unitățile de învățământ. Întâlnirea are loc la o zi după instalarea lui Marian Neacșu în funcția de ministru de Interne, pe fondul preocupărilor generate de atacul de la Bistrița.