Cu doar 24,50 de lei a câștigat 3,32 milioane de euro. Cine este românul norocos

Un român a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,32 milioane de euro, la extragerea organizată joi, 22 octombrie 2026. Biletul norocos a fost cumpărat online, prin intermediul aplicației AmParcat.ro, iar prețul acestuia a fost de numai 24,50 de lei.
Potrivit informațiilor comunicate de Loteria Română, câștigul de categoria I se ridică la 17.760.754,40 de lei, una dintre cele mai importante sume acordate la acest joc în cursul anului. Biletul a fost completat cu trei variante simple, iar costul redus al acestuia contrastează cu valoarea impresionantă a premiului obținut.
Al treilea mare premiu câștigat la Loto 6/49 în 2026
Câștigul anunțat joi reprezintă al treilea premiu de categoria I acordat la Loto 6/49 în 2026.
Precedentul mare premiu a fost câștigat pe 13 august 2026, când un jucător a obținut suma de 52.839.623,04 lei. Premiul din octombrie este mai mic decât cel din august, dar rămâne un câștig de ordinul milioanelor de euro.
Faptul că biletul a fost achiziționat online arată că participanții pot juca și prin intermediul platformelor disponibile, fără să fie necesară deplasarea la o agenție fizică.
Numerele câștigătoare la Loto 6/49, joi, 22 octombrie 2026
La extragerea de joi au fost anunțate următoarele combinații câștigătoare pentru jocurile organizate de Loteria Română:
- Loto 6/49: 5, 17, 29, 7, 8, 4
- Noroc: 9, 1, 7, 5, 9, 3, 4
- Joker: 6, 43, 7, 25, 26 + 18
- Noroc Plus: 0, 6, 7, 1, 2, 8
- Loto 5/40: 9, 3, 22, 40, 13, 14
- Super Noroc: 8, 1, 7, 4, 4, 3
Jucătorii care au participat la extragerile de joi își pot verifica biletele în raport cu numerele anunțate pentru fiecare joc.
Bilet de 24,50 de lei, premiu de peste 17,7 milioane de lei
Biletul câștigător la Loto 6/49 a costat 24,50 de lei și a inclus trei variante simple. Acesta a fost jucat online, prin aplicația AmParcat.ro, iar combinația norocoasă i-a adus posesorului premiul de categoria I.
Câștigătorul urmează să parcurgă procedurile necesare pentru revendicarea premiului, în conformitate cu regulile Loteriei Române.
Marele premiu de peste 3,32 milioane de euro transformă extragerea din 22 octombrie într-unul dintre cele mai importante momente ale anului pentru jucătorii la Loto 6/49.