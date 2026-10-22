Cu doar 24,50 de lei a câștigat 3,32 milioane de euro. Cine este românul norocos

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 22 oct. 2026, 23:23

Un român a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de peste 3,32 milioane de euro, la extragerea organizată joi, 22 octombrie 2026. Biletul norocos a fost cumpărat online, prin intermediul aplicației AmParcat.ro, iar prețul acestuia a fost de numai 24,50 de lei.

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