Camere video ascunse în prizele unei cabane din Sibiu. Mărturia tinerei care a descoperit dispozitivele în dormitor și baie

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 oct. 2026, 14:15

O vacanță petrecută la o cabană din județul Sibiu s-a transformat într-o experiență traumatizantă pentru Felicia și soțul ei. Cei doi susțin că au descoperit camere video și dispozitive audio ascunse în prizele din dormitorul în care erau cazați și din baie. Potrivit tinerei, un al treilea echipament ar fi fost găsit într-o altă cameră a cabanei, iar unul dintre prietenii care au organizat evenimentul ar fi recunoscut ulterior că el a instalat dispozitivele. Cuplul a sesizat autoritățile și afirmă că nu intenționează să renunțe la plângere.

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