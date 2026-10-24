Camere video ascunse în prizele unei cabane din Sibiu. Mărturia tinerei care a descoperit dispozitivele în dormitor și baie
Cameră de hotel / Sursa foto - Arhivă
O vacanță petrecută la o cabană din județul Sibiu s-a transformat într-o experiență traumatizantă pentru Felicia și soțul ei. Cei doi susțin că au descoperit camere video și dispozitive audio ascunse în prizele din dormitorul în care erau cazați și din baie. Potrivit tinerei, un al treilea echipament ar fi fost găsit într-o altă cameră a cabanei, iar unul dintre prietenii care au organizat evenimentul ar fi recunoscut ulterior că el a instalat dispozitivele. Cuplul a sesizat autoritățile și afirmă că nu intenționează să renunțe la plângere.
Cum au descoperit soții camerele ascunse în prize
Felicia a povestit întreaga experiență într-un videoclip publicat pe TikTok, care a adunat peste 600.000 de vizualizări și mai mult de 45.000 de aprecieri în mai puțin de 24 de ore.
Potrivit relatării sale, ea și soțul ei fuseseră invitați la un eveniment de familie organizat de prieteni, într-o cabană din județul Sibiu. După ce s-au cazat în camera care le fusese repartizată, cei doi și-au continuat activitățile fără să suspecteze că ar putea fi supravegheați.
După aproximativ o oră, Felicia a coborât în living, în timp ce soțul ei a urcat la etaj. La scurt timp, bărbatul i-a trimis un mesaj și a rugat-o să revină în cameră.
Acolo, tânăra l-ar fi găsit ținând în mână un adaptor pentru priză, aparent obișnuit. La o verificare mai atentă, cei doi ar fi descoperit că obiectul ascundea un dispozitiv capabil să înregistreze imagini și sunete.
„Era un dispozitiv video și audio încorporat în acea dublă care era băgată în priza din fața patului nostru”, a povestit Felicia în videoclipul publicat online.
Potrivit tinerei, echipamentul ar fi putut înregistra imagini la rezoluție Full HD, surprinzând zona patului. Descoperirea a devenit și mai îngrijorătoare după ce soții ar fi identificat un dispozitiv similar în baia camerei, amplasat într-o priză aflată în apropierea cabinei de duș.
Un al treilea dispozitiv ar fi fost găsit într-o altă cameră
După primele descoperiri, Felicia și soțul ei au început să se întrebe dacă echipamentele fuseseră montate doar în camera lor sau dacă existau și în alte încăperi.
Cei doi au verificat camerele cabanei, în număr de aproximativ 15, potrivit relatării tinerei. În timpul verificărilor, ar mai fi găsit un dispozitiv de filmare într-o cameră în care urmau să fie cazate trei fete.
Soții au luat echipamentele descoperite și au încercat să le desfacă pentru a scoate cardurile de memorie. Intenția lor era să verifice înregistrările și să afle cine instalase camerele.
Felicia susține însă că, înainte să poată analiza imaginile, cardurile ar fi ajuns în mâinile unuia dintre prietenii care organizaseră evenimentul. Potrivit tinerei, acesta le-ar fi rupt, afirmând că erau vechi sau deteriorate.
De ce nu au chemat poliția în seara descoperirii
Deși susțin că au descoperit dispozitive care le-ar fi încălcat grav intimitatea, cei doi soți nu au alertat poliția în acel moment. Felicia spune că nu și-au dorit să întrerupă evenimentul de familie și au ales să nu provoace un conflict în timpul petrecerii.
Ulterior, însă, au început să se întrebe dacă nu cumva fuseseră înregistrați în momentele petrecute în dormitor și în baie.
„Am fost destul de naivi încât să nu chemăm poliția nici atunci, tot din această cauză, și anume să nu le stricăm evenimentul de familie”, a explicat tânăra.
Potrivit acesteia, incidentul s-ar fi petrecut într-o seară de vineri. A doua zi, ea și soțul ei au decis să plece de la cabană, deoarece nu se mai simțeau în siguranță.
Bărbatul s-ar fi întors ulterior pentru a discuta cu persoanele implicate. Felicia afirmă că, în loc să primească explicații, cei doi ar fi fost acuzați că au stricat evenimentul.
Bărbatul care i-ar fi invitat la cabană ar fi recunoscut că a montat camerele
Felicia susține că ea și soțul ei au decis, în cele din urmă, să depună o plângere la poliție și au păstrat dispozitivele și celelalte elemente pe care le considerau probe.
Potrivit relatării sale, după ce persoanele implicate ar fi aflat că soții au sesizat autoritățile, bărbatul care îi invitase la cabană ar fi recunoscut că el instalase camerele în camera cuplului și în cea destinată celor trei fete.
Tânăra afirmă că explicațiile oferite de acesta nu i-au convins și că ea și soțul ei își doresc ca situația să fie clarificată prin intermediul autorităților.
Relatarea Feliciei reprezintă versiunea sa asupra evenimentelor. Împrejurările în care au fost instalate dispozitivele, persoanele care le-au folosit și eventualele înregistrări urmează să fie stabilite de anchetatori.
Ce scop ar fi avut camerele ascunse, potrivit tinerei
În videoclipul publicat pe TikTok, Felicia a mai povestit că, în ziua în care au început demersurile legale, a fost contactată de partenera bărbatului pe care îl indică drept persoana care ar fi instalat dispozitivele.
Potrivit tinerei, aceasta ar fi întrebat-o dacă intenționează să continue plângerea. Ulterior, aceeași femeie i-ar fi comunicat un presupus motiv pentru amplasarea camerelor.
Felicia susține că dispozitivele ar fi fost instalate pentru obținerea unor materiale intime, destinate utilizării în scopuri sexuale.
„Când am auzit, mi s-a adunat stomacul. Mi s-a făcut instant greață”, a relatat tânăra, descriind reacția pe care ar fi avut-o după ce a aflat această informație.
Plângere depusă la Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig
Felicia a anunțat că ea și soțul ei au depus o plângere la Parchetul de pe lângă Judecătoria Avrig. Cei doi spun că au pus la dispoziția autorităților dispozitivele descoperite și celelalte elemente pe care le-au păstrat.
Tânăra afirmă că nu intenționează să renunțe la demersurile legale și speră ca ancheta să stabilească exact ce s-a întâmplat la cabană.
„Am încredere că poliția o să-și facă treaba pe acest subiect. Nu, n-o să ne retragem nicio plângere”, a transmis Felicia.
Avertismentul tinerei pentru persoanele care se cazează la cabane și pensiuni
După experiența trăită, Felicia spune că a ales să vorbească public pentru a-i avertiza și pe alți turiști asupra riscurilor asociate dispozitivelor de supraveghere ascunse.
Tânăra atrage atenția că astfel de echipamente pot fi camuflate în obiecte care par obișnuite, precum adaptoare pentru prize, încărcătoare de telefon sau alte dispozitive aflate într-o cameră.
Ea îi îndeamnă pe oameni să fie atenți la obiectele din spațiile în care se cazează și să nu ignore situațiile care li se par suspecte.
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