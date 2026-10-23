Jandarmeria Capitalei avertizează asupra unor imagini false generate cu AI, distribuite după protestul de la Curtea de Apel

Publicat 23 oct. 2026, 17:47 Actualizat 23 oct. 2026, 17:50

Jandarmeria Capitalei avertizează că în mediul online circulă o serie de imagini false, generate cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), în care mai multe persoane îmbrăcate în ținute care imită uniforma de jandarm sunt prezentate în timp ce îngenunchiază în fața unei mulțimi. Imaginile sunt asociate în mod eronat cu protestul desfășurat în fața Curții de Apel București (CAB). Instituția precizează că scena prezentată în fotografiile distribuite pe internet nu a avut loc nici la protestul de astăzi, nici la un alt eveniment.

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