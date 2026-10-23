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Jandarmeria Capitalei avertizează asupra unor imagini false generate cu AI, distribuite după protestul de la Curtea de Apel

Imagini false jandarmi/ Jandarmeria Română

Imagini false jandarmi/ Jandarmeria Română

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Scris deDana Bărăgan
Publicat23 oct. 2026, 17:47
Actualizat23 oct. 2026, 17:50

Jandarmeria Capitalei avertizează că în mediul online circulă o serie de imagini false, generate cu ajutorul inteligenței artificiale (AI), în care mai multe persoane îmbrăcate în ținute care imită uniforma de jandarm sunt prezentate în timp ce îngenunchiază în fața unei mulțimi. Imaginile sunt asociate în mod eronat cu protestul desfășurat în fața Curții de Apel București (CAB). Instituția precizează că scena prezentată în fotografiile distribuite pe internet nu a avut loc nici la protestul de astăzi, nici la un alt eveniment.

Precizăm că imaginile sunt false, iar o astfel de acțiune nu a avut loc nici la protestul de azi (23 octombrie - n.r.) de la Curtea de Apel București, nici la alt eveniment

— a transmis Jandarmeria Capitalei, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Potrivit instituției, imaginile au fost create cu ajutorul inteligenței artificiale și sunt distribuite într-un context care poate induce în eroare publicul. Jandarmeria atrage atenția că asocierea acestora cu adunarea publică de la Curtea de Apel București (CAB) este neadevărată.

Imaginile sunt generate cu ajutorul inteligenței artificiale și sunt asociate în mod eronat cu adunarea publică care s-a desfășurat astăzi (23 octombrie - n.r.) în fața Curții de Apel București, această încercare având scopul de a dezinforma și de a induce în eroare opinia publică

— se mai arată în mesajul instituției.

Ce recomandă Jandarmeria Capitalei pentru a evita dezinformarea?

Reprezentanții Jandarmeriei Capitalei le recomandă cetățenilor să manifeste prudență atunci când întâlnesc astfel de materiale în mediul online și să evite distribuirea unor informații neverificate.

Vă recomandăm să manifestați prudență în privința unor astfel de materiale false și să le semnalați de urgență atunci când apar

— transmite instituția.

Totodată, Jandarmeria reamintește importanța verificării informațiilor din surse oficiale înainte de distribuirea lor, în special atunci când acestea sunt asociate unor evenimente publice.

Vă reamintim să verificați întotdeauna informațiile din surse oficiale și să evitați răspândirea unor mesaje complet neadevărate, care pot induce în eroare

— se mai arată în comunicatul Jandarmeriei Capitalei.
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