Peste 3.000 de firme și instituții publice au rămas fără un furnizor de energie. Ce se întâmplă cu facturile

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 26 oct. 2026, 10:24

Peste 3.000 de locuri de consum ale unor clienți non-casnici - de la firme comerciale la instituții publice și primării - au rămas fără furnizor concurențial de energie electrică începând din luna noiembrie, potrivit unor surse din piață, relatează e-energia.ro. Pentru a nu rămâne fără alimentare, acești consumatori urmează să fie preluați automat de furnizorul de ultimă instanță (FUI), însă energia cumpărată în acest regim poate costa mai mult decât în baza ofertelor concurențiale. Consumul anual estimat pentru locurile de consum care urmau să ajungă în regim de ultimă instanță este de aproximativ 100 GWh.

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