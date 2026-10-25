Alexandru Nazare, despre auditul cerut de Sorin Grindeanu la toate ministerele: „E chiar o bucurie”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 25 oct. 2026, 22:49

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reacționat după ce Sorin Grindeanu a anunțat un audit la toate ministerele, afirmând că verificările reprezintă o oportunitate de a prezenta situația actuală a finanțelor publice. Oficialul susține că instituția pe care o conduce este obișnuită cu evaluările și că rezultatele acestora ar putea contribui la identificarea unor soluții pentru corectarea dezechilibrelor bugetare.

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