Alexandru Nazare, despre auditul cerut de Sorin Grindeanu la toate ministerele: „E chiar o bucurie”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reacționat după ce Sorin Grindeanu a anunțat un audit la toate ministerele, afirmând că verificările reprezintă o oportunitate de a prezenta situația actuală a finanțelor publice. Oficialul susține că instituția pe care o conduce este obișnuită cu evaluările și că rezultatele acestora ar putea contribui la identificarea unor soluții pentru corectarea dezechilibrelor bugetare.
Declarațiile au fost făcute duminică, într-un interviu acordat unui post TV de știri, în contextul discuțiilor privind verificarea activității ministerelor și situația finanțelor publice.
Alexandru Nazare, reacție după anunțul lui Sorin Grindeanu privind auditul ministerelor
Alexandru Nazare a declarat că nu are obiecții față de auditul anunțat de Sorin Grindeanu și că Ministerul Finanțelor este pregătit să prezinte datele solicitate.
Ministrul a subliniat că instituția pe care o conduce se numără printre cele mai auditate și evaluate din România, motiv pentru care consideră verificările o ocazie de a clarifica situația bugetară.
„Nu este absolut nicio problemă, e chiar o bucurie, pentru că avem ocazia să prezentăm situația finanțelor publice la zi”, a afirmat Alexandru Nazare.
Potrivit acestuia, prezentarea datelor trebuie să fie urmată de o analiză a concluziilor, care să permită identificarea unor măsuri concrete pentru reducerea dezechilibrelor.
Ministrul Finanțelor a explicat că verificările nu se limitează la instituția pe care o conduce, ci presupun colectarea de informații de la toate ministerele, astfel încât imaginea asupra situației financiare a statului să fie cât mai completă.
Când va fi prezentată situația finanțelor publice
Alexandru Nazare a precizat că a fost stabilit un termen de două săptămâni pentru prezentarea informațiilor solicitate. În acest interval, Ministerul Finanțelor centralizează datele provenite de la celelalte instituții guvernamentale.
„Ni s-a dat un termen de două săptămâni. Undeva, nu săptămâna aceasta, cea care urmează, săptămâna următoare, se împlinește acest termen. Cerem informații de la toate ministerele, astfel încât să avem o viziune completă asupra situației și sigur că vom prezenta situația”, a declarat oficialul.
După centralizarea datelor, autoritățile vor putea analiza situația finanțelor publice și vor putea identifica eventualele probleme care necesită intervenții.
Potrivit ministrului, concluziile evaluării ar putea sta la baza unor soluții pentru corectarea dezechilibrelor bugetare. Detaliile privind eventualele măsuri vor depinde de informațiile colectate și de rezultatele analizei.
Alexandru Nazare, despre relația cu PNL și colaborarea cu celelalte partide
În cadrul interviului acordat, ministrul Finanțelor a fost întrebat și dacă relația sa cu Partidul Național Liberal s-a deteriorat după ce a acceptat mandatul într-un guvern cu majoritate PSD.
Alexandru Nazare a respins această posibilitate și a afirmat că păstrează relații bune cu reprezentanții principalelor formațiuni politice.
Ministrul a amintit că a demisionat din PNL în 2024, după ce a fost votat pentru a deveni membru al Consiliului de Administrație al Băncii Naționale a României. Cu toate acestea, el a precizat că și-a menținut legăturile cu foștii colegi și că dialogul cu toate partidele este important pentru activitatea guvernamentală.
„Am o relație foarte bună cu toate partidele”, a declarat Alexandru Nazare.
Acesta a explicat că deciziile guvernamentale trebuie discutate și explicate în relația cu toate formațiunile politice, pentru a putea fi adoptate într-un timp cât mai scurt.
În opinia sa, încrederea și colaborarea între reprezentanții partidelor sunt esențiale pentru luarea deciziilor într-un context economic care necesită identificarea unor soluții pentru echilibrarea finanțelor publice.
Auditul ministerelor, în contextul presiunilor asupra bugetului de stat
Verificarea anunțată de Sorin Grindeanu are loc într-un moment în care situația finanțelor publice și identificarea unor măsuri pentru corectarea dezechilibrelor bugetare se află în centrul dezbaterilor politice.
Prin colectarea informațiilor de la toate ministerele, autoritățile urmăresc să obțină o imagine de ansamblu asupra situației financiare și să identifice domeniile în care sunt necesare intervenții.
Alexandru Nazare susține că Ministerul Finanțelor va prezenta datele solicitate în termenul stabilit și că rezultatele evaluării ar trebui să contribuie la formularea unor soluții.