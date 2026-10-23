Curs valutar BNR: euro și dolarul cresc, iar prețul aurului scade cu aproape 8 lei pe gram

Scris de Darius Stănescu Publicat: 23 oct. 2026, 14:02

Leul a încheiat săptămâna în scădere față de euro și dolarul american, potrivit cotațiilor anunțate vineri de BNR. Moneda europeană a ajuns la 5,3495 lei, iar dolarul a urcat la 4,7770 lei. În aceeași ședință, francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere, în timp ce gramul de aur s-a ieftinit cu aproximativ 7,88 lei.

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