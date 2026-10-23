Curs valutar BNR: euro și dolarul cresc, iar prețul aurului scade cu aproape 8 lei pe gram

Leul a încheiat săptămâna în scădere față de euro și dolarul american, potrivit cotațiilor anunțate vineri de BNR. Moneda europeană a ajuns la 5,3495 lei, iar dolarul a urcat la 4,7770 lei. În aceeași ședință, francul elvețian a înregistrat o ușoară scădere, în timp ce gramul de aur s-a ieftinit cu aproximativ 7,88 lei.
Curs euro BNR: moneda europeană a ajuns la 5,3495 lei
Banca Națională a României a stabilit vineri un curs de 5,3495 lei pentru un euro, față de 5,3485 lei în ședința de joi.
Creșterea este de 0,10 bani, echivalentul unui avans de 0,02%. Astfel, leul s-a depreciat ușor în raport cu moneda europeană.
Dolarul american a urcat la 4,7770 lei
O creștere mai pronunțată a fost înregistrată de dolarul american. Cotația anunțată de BNR a ajuns la 4,7770 lei, după ce joi moneda SUA fusese evaluată la 4,7640 lei.
Diferența dintre cele două ședințe este de 1,30 bani, ceea ce reprezintă o apreciere de 0,27% a dolarului în raport cu leul.
Francul elvețian, în ușoară scădere
Spre deosebire de evoluția față de euro și dolar, leul a câștigat ușor teren în raport cu francul elvețian.
Cursul acestuia a coborât de la 5,8104 lei la 5,8093 lei. Scăderea este de 0,11 bani, respectiv aproximativ 0,02%.
Prețul gramului de aur a coborât la 617,8007 lei
Gramul de aur a fost cotat vineri la 617,8007 lei, comparativ cu 625,6821 lei în ședința precedentă.
Valoarea anunțată de banca centrală este mai mică cu aproximativ 7,88 lei pe gram, echivalentul unei scăderi de circa 1,26% într-o singură ședință.