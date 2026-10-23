Compania care dă afară 5000 de oameni înainte de sărbători, deși profitul i-a crescut cu 12%

Una dintre cele mai mari bănci din Marea Britanie concediază mii de angajați pe măsură ce inteligența artificială permite automatizarea tot mai multor activități.
Sefii Barclays au anunțat că vor elimina aproximativ 5.000 de locuri de muncă până la sfârșitul anului, deși banca a raportat un profit trimestrial înainte de impozitare de 2,3 miliarde de lire sterline (aproximativ 2,75 miliarde de euro), în creștere cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Anunțul a fost făcut joi, 22 octombrie, odată cu publicarea rezultatelor financiare pentru trimestrul al treilea. Potrivit conducerii, aproximativ 1.000 de posturi au fost deja eliminate în prima jumătate a anului, iar alte 4.000 urmează să dispară până la finalul lunii decembrie.
Prin această mutare, Barclays economisește peste un miliard de euro
Aproximativ 60% dintre reducerile de personal afectează departamentele de suport ale băncii, inclusiv echipele de dezvoltare software.
Directorul financiar al bancii, Anna Cross, a explicat că utilizarea inteligenței artificiale permite angajaților să îndeplinească mai eficient anumite activități, reducând necesarul de personal pentru unele dintre acestea.
Barclays a raportat un profit înainte de impozitare de 2,3 miliarde de lire sterline în trimestrul al treilea din 2026, în creștere cu 12% față de aceeași perioadă a anului trecut.
Cu toate acestea, rezultatele au fost sub estimările analiștilor, în principal din cauza performanței mai slabe a activităților de tranzacționare cu instrumente cu venit fix.
Prin programul de eficientizare, banca estimează economii brute de peste 1,1 miliarde de lire sterline în 2027.