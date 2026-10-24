Poliția, datorii de peste 5,5 milioane de lei către INML. Avertismentul directorului Institutului de Medicină Legală

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 oct. 2026, 11:37

Poliția Română ar fi acumulat restanțe de peste 5,5 milioane de lei către Institutul Național de Medicină Legală (INML), potrivit directorului instituției, Sorin Hostiuc. Acesta susține că unele facturi au rămas neachitate de mai bine de trei ani și avertizează că lipsa fondurilor afectează funcționarea institutelor de medicină legală din țară, inclusiv plata salariilor angajaților.

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