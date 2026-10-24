Poliția, datorii de peste 5,5 milioane de lei către INML. Avertismentul directorului Institutului de Medicină Legală

Poliția Română ar fi acumulat restanțe de peste 5,5 milioane de lei către Institutul Național de Medicină Legală (INML), potrivit directorului instituției, Sorin Hostiuc. Acesta susține că unele facturi au rămas neachitate de mai bine de trei ani și avertizează că lipsa fondurilor afectează funcționarea institutelor de medicină legală din țară, inclusiv plata salariilor angajaților.
Datorii de milioane de lei către Institutul Național de Medicină Legală
Directorul INML, Sorin Hostiuc, a atras atenția asupra întârzierilor la plata serviciilor medico-legale solicitate de instituțiile beneficiare. Potrivit acestuia, cea mai mare parte a problemelor ar fi legată de restanțele Poliției, în timp ce situația ar fi diferită în cazul parchetelor și al instanțelor de judecată.
Într-un interviu acordat publicației Cotidianul, șeful INML a declarat că instituția are de recuperat sume restante pentru servicii prestate, unele dintre datorii fiind mai vechi de trei ani.
Hostiuc a descris Poliția drept un „rău platnic cronic” și a precizat că, în luna septembrie, datoriile Poliției Române către institutul din București depășeau 5,5 milioane de lei.
Potrivit directorului, problema nu se limitează la nivelul instituției centrale, ci afectează și alte unități de medicină legală din țară.
Restanțele ar afecta inclusiv plata salariilor
Unul dintre exemplele prezentate de Sorin Hostiuc este cel al Institutului de Medicină Legală din Iași. Din cauza sumelor care nu ar fi fost achitate la timp de beneficiarii serviciilor, instituția s-ar fi confruntat cu dificultăți în plata integrală a salariilor pentru luna precedentă.
Directorul INML susține că situații asemănătoare ar fi apărut și în cazul altor servicii județene de medicină legală, unde lipsa banilor pune presiune asupra bugetelor instituționale.
Problema este cu atât mai importantă cu cât aceste instituții trebuie să asigure continuitatea activităților medico-legale, inclusiv efectuarea expertizelor și a constatărilor solicitate de autoritățile judiciare.
Șeful INML avertizează asupra problemelor bugetare
Sorin Hostiuc a explicat că sumele încasate de la instituțiile care solicită servicii medico-legale reprezintă o componentă importantă a resurselor financiare necesare funcționării unităților de profil.
În lipsa acestor plăți, institutele nu își pot acoperi integral necesarul bugetar, ceea ce poate genera dificultăți în administrarea cheltuielilor curente.
„Dacă nu avem acești bani din partea beneficiarilor, noi nu putem să ne asigurăm în întregime bugetul instituțional”, a explicat directorul INML, potrivit interviului acordat publicației Cotidianul.
Declarațiile readuc în atenție problema întârzierilor la decontarea serviciilor medico-legale și impactul pe care acestea îl pot avea asupra instituțiilor care sprijină activitatea organelor de anchetă și a sistemului judiciar.
Potrivit informațiilor prezentate de directorul INML, restanțele acumulate de Poliția Română depășeau 5,5 milioane de lei în septembrie, iar dificultățile financiare ar fi afectat și alte instituții medico-legale din țară.