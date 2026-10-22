Petrișor Peiu, la Realitatea PLUS: „Guvernul Bolojan a făcut același lucru pe care îl reproșa Guvernului Ciolacu”. Deficitul real ar putea ajunge la 8% din PIB

Publicat 22 oct. 2026, 21:38 Sursă Realitatea PLUS

Petrișor Peiu a criticat, în exclusivitate la Realitatea PLUS, modul în care Guvernul României raportează deficitul bugetar, susținând că diferența dintre datele prezentate de Executiv și cele calculate la nivel european arată existența unor datorii neachitate de cel puțin 35 de miliarde de lei în primul semestru al anului 2026. Potrivit acestuia, deficitul bugetar ar putea ajunge la aproximativ 8% din PIB la finalul anului, iar necesarul suplimentar de împrumuturi ar putea pune presiune pe dobânzile la care se finanțează România.

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