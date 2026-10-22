Realitatea.NET
Economie· 2 min citire

Ministerul Finanțelor urmează să explice deficitul uriaș lăsat de Bolojan. Surse: miliarde de lei, facturi neplătite

Ilie Bolojan (Inquam Photos/O. Ganea)

Ilie Bolojan (Inquam Photos/O. Ganea)

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 oct. 2026, 13:08
Actualizat22 oct. 2026, 13:11
Sursărealitatea plus

Ministerul Finanțelor ar urma să prezinte joi explicații oficiale pentru deficitul-record raportat de Eurostat, care plasează România pe primul loc în Uniunea Europeană. Potrivit surselor Realitatea Plus, una dintre cauzeâ ar fi acumularea unor datorii și facturi neachitate în perioada guvernului interimar condus de Ilie Bolojan.

Sursele Realitatea Plus susțin că Ministerul Finanțelor lucrează la un document care ar urma să prezinte situația exactă a finanțelor publice și impactul pe care l-au avut aceste obligații neachitate asupra execuției bugetare. Nu este exclus ca ministrul Finanțelor să prezinte concluziile și în Parlament.

Una dintre explicațiile oferite de specialiști este legată de existența unor facturi și obligații de plată restante care nu au fost achitate la timp. Aceste sume ar fi contribuit la deteriorarea indicatorilor bugetari și la nivelul ridicat al deficitului raportat de instituțiile europene.

Este vorba despre restanțe către constructori care au executat lucrări pentru stat, dar și despre plăți aferente unor programe majore de investiții, inclusiv Anghel Saligny și proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Conform datelor prezentate joi, 22 octombrie, de către Biroul de Statistică al Uniunii Europene - Eurostat, România a ajuns la un deficit ajustat sezonier de 9,2% din PIB în trimestrul al doilea din 2026, cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană. Indicatorul a atras atenția economiștilor și a generat solicitări pentru clarificări suplimentare din partea autorităților.

Situația constatată este cu atât mai sensibilă cu cât România și-a asumat în fața instituțiilor europene reducerea graduală a deficitului bugetar. Conform angajamentelor actuale, deficitul ar trebui să ajungă la aproximativ 5,2% din PIB anul viitor, obiectiv care ar putea necesita măsuri suplimentare de ajustare fiscală și reducere a cheltuielilor.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Justitie

Răsturnare de situație în cazul crimei de la Fălticeni! Unul dintre minorii arestați va fi eliberat, la cererea procurorilor

Răsturnare de situație în cazul crimei de la Fălticeni! Unul dintre minorii arestați va fi eliberat, la cererea procurorilor

Trei români, condamnați la închisoare în Marea Britanie după ce au furat peste 40.000 de lire de la pensionari. Metoda prin care își păcăleau victimele

Trei români, condamnați la închisoare în Marea Britanie după ce au furat peste 40.000 de lire de la pensionari. Metoda prin care își păcăleau victimele

Rețea de trafic de minori, destructurată la Iași. Patru persoane au fost reținute după ce mai multe fete dintr-un centru social ar fi fost obligate să se prostitueze

Rețea de trafic de minori, destructurată la Iași. Patru persoane au fost reținute după ce mai multe fete dintr-un centru social ar fi fost obligate să se prostitueze

Cristina Trăilă, Fănel Bogos și Mihai Barbu, trimiși în judecată în dosarul privind DSVSA Vaslui

Cristina Trăilă, Fănel Bogos și Mihai Barbu, trimiși în judecată în dosarul privind DSVSA Vaslui

Radu Marinescu anunță măsuri privind accesul minorilor la rețelele sociale. Educația juridică ar urma să fie consolidată în școli

Radu Marinescu anunță măsuri privind accesul minorilor la rețelele sociale. Educația juridică ar urma să fie consolidată în școli

Mai multe știri din Economie

Mai Multe