Revolut și banii cash: de ce BNR recomandă o rezervă de numerar

Publicat 22 oct. 2026, 12:41 Actualizat 22 oct. 2026, 12:48

Discuția despre renunțarea la banii cash a revenit în atenție după problemele tehnice care au afectat platforma Revolut pe 20 octombrie, când utilizatori din România și din alte țări au întâmpinat dificultăți la accesarea aplicației și la efectuarea unor operațiuni bancare. Compania a transmis că fondurile și datele clienților erau în siguranță, însă incidentul a readus în discuție vulnerabilitățile dependenței exclusive de plățile digitale.

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