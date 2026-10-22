Revolut și banii cash: de ce BNR recomandă o rezervă de numerar

Discuția despre renunțarea la banii cash a revenit în atenție după problemele tehnice care au afectat platforma Revolut pe 20 octombrie, când utilizatori din România și din alte țări au întâmpinat dificultăți la accesarea aplicației și la efectuarea unor operațiuni bancare. Compania a transmis că fondurile și datele clienților erau în siguranță, însă incidentul a readus în discuție vulnerabilitățile dependenței exclusive de plățile digitale.
De ce poate fi util să păstrezi bani cash în casă
Numerarul poate reprezenta o rezervă în situații în care aplicațiile bancare, terminalele de plată sau bancomatele nu sunt disponibile. Penele de curent, defecțiunile tehnice și atacurile cibernetice pot afecta temporar accesul la serviciile financiare digitale, iar banii cash pot ajuta la acoperirea cheltuielilor urgente.
În septembrie 2025, economistul Adrian Negrescu recomanda păstrarea unei rezerve de aproximativ 500–1.000 de lei în casă, pentru situații neprevăzute, precum o pană de curent sau o altă criză care ar putea afecta sistemele de plată.
Ce avertizează BNR despre rolul numerarului
Banca Națională a României (BNR) a subliniat, în iulie 2026, că numerarul poate deveni important în situații de criză, inclusiv în contextul intensificării riscurilor cibernetice. Instituția a evidențiat rolul banilor cash în circumstanțe excepționale, fără a prezenta numerarul și serviciile financiare digitale ca alternative care se exclud reciproc.
De ce numerarul rămâne important pentru persoanele vulnerabile
Persoanele în vârstă, cele cu venituri reduse și locuitorii unor comunități rurale pot întâmpina dificultăți în utilizarea serviciilor bancare, mai ales acolo unde accesul la bancomate și infrastructura digitală este limitat.
Un studiu al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), publicat în martie 2025, arată că digitalizarea plăților poate crea riscuri de excluziune financiară pentru persoanele care nu pot sau nu doresc să folosească instrumente digitale. Organizația subliniază importanța menținerii accesului la numerar și a unor alternative pentru consumatorii vulnerabili.
În România, dependența de numerar rămâne semnificativă, în special în mediul rural. Potrivit analizei OCDE din 2026, un sondaj realizat în 2021 arăta că 62% dintre adulții chestionați își plăteau facturile la utilități exclusiv în numerar. Cifra se referă la acel sondaj și nu trebuie interpretată ca o măsurătoare a comportamentului actual al tuturor românilor.
Cash sau card? De ce cele două metode pot funcționa împreună
Banca Centrală Europeană susține menținerea numerarului alături de mijloacele moderne de plată. Banii cash pot fi folosiți fără ca tranzacția să depindă de funcționarea unei aplicații sau de disponibilitatea unui intermediar electronic, în timp ce plățile digitale oferă rapiditate și comoditate în numeroase situații.