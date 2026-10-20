Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Alertă pentru utilizatorii Revolut! Mai multe servicii sunt indisponibile: ce spun reprezentanții companiei
Revolut / Profimedia
Publicat20 oct. 2026, 11:00
Actualizat20 oct. 2026, 11:02
Revolut se confruntă cu proble, marți dimineață. O întrerupere a serviciilor afectează mai multe funcționalități ale aplicației, utilizatorii întâmpinând probleme atât la accesarea anumitor opțiuni, cât și la efectuarea plăților. Compania a anunțat că echipa tehnică lucrează deja pentru remedierea situației.
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News