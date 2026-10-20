Alertă pentru utilizatorii Revolut! Mai multe servicii sunt indisponibile: ce spun reprezentanții companiei

Publicat 20 oct. 2026, 11:00 Actualizat 20 oct. 2026, 11:02

Revolut se confruntă cu proble, marți dimineață. O întrerupere a serviciilor afectează mai multe funcționalități ale aplicației, utilizatorii întâmpinând probleme atât la accesarea anumitor opțiuni, cât și la efectuarea plăților. Compania a anunțat că echipa tehnică lucrează deja pentru remedierea situației.

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