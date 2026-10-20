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Alertă pentru utilizatorii Revolut! Mai multe servicii sunt indisponibile: ce spun reprezentanții companiei

Revolut / Profimedia

Revolut / Profimedia

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Scris deDana Bărăgan
Publicat20 oct. 2026, 11:00
Actualizat20 oct. 2026, 11:02

Revolut se confruntă cu proble, marți dimineață. O întrerupere a serviciilor afectează mai multe funcționalități ale aplicației, utilizatorii întâmpinând probleme atât la accesarea anumitor opțiuni, cât și la efectuarea plăților. Compania a anunțat că echipa tehnică lucrează deja pentru remedierea situației.

Probleme pentru utilizatorii Revolut, unde o întrerupere a serviciilor a făcut indisponibile, marți dimineață, mai multe funcționalități ale aplicației și a afectat efectuarea plăților.

Plată Revolut/ Captură foto

Ce spun reprezentanții companiei

Într-un mesaj pe Reddit, compania a confirmat defecțiunea și susține că echipa tehnică lucrează la remedierea acesteia.

Bună! În prezent, ne confruntăm cu o întrerupere a serviciilor, care afectează mai multe funcționalități. Din acest motiv, este posibil să întâmpinați următoarele probleme: anumite funcții ale aplicației nu pot fi accesate.

Echipa noastră tehnică lucrează activ pentru a restabili integral serviciile cât mai repede posibil. Vă mulțumim pentru răbdare și ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri cauzate.

— au transmis reprezentanții Revolut.
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