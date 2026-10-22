România riscă să rămână fără motorină auto la iarnă. Avertismentul unui economist: „Să nu copiem situația din Italia”

Publicat 22 oct. 2026, 10:24 Actualizat 22 oct. 2026, 10:29

România riscă să se confrunte, în această iarnă, cu o criză a motorinei la stațiile de carburanți, asemănătoare celei care lovește Italia în aceste zile. Economistul Adrian Negrescu susține că, în această țară, penuria de carburanți nu a fost cauzată de lipsa efectivă a produselor petroliere, ci de o serie de măsuri guvernamentale cu caracter protecționist, similare celor existente și în România.

Distribuie articolul