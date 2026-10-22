România riscă să rămână fără motorină auto la iarnă. Avertismentul unui economist: „Să nu copiem situația din Italia”

România riscă să se confrunte, în această iarnă, cu o criză a motorinei la stațiile de carburanți, asemănătoare celei care lovește Italia în aceste zile. Economistul Adrian Negrescu susține că, în această țară, penuria de carburanți nu a fost cauzată de lipsa efectivă a produselor petroliere, ci de o serie de măsuri guvernamentale cu caracter protecționist, similare celor existente și în România.
Criza de carburanți s-ar putea produce în România pentru că, într-o piață globală în care cererea depășește mult oferta, furnizorii aleg să vândă fără pierderi și fără surprize, iar măsurile protecționiste, de tipul plafonării prețurilor, sunt considerate o vulnerabilitate.
Soluțiile protecționiste „sună bine în talk-show-uri, dar pot goli pompele în câteva zile"
Negrescu avetizază că tentația soluțiilor facile, de genul plafonării prețurilor sau al „controlului” marjelor de profit, se poate dovedi perdantă, chiar dacă „sună bine în talk-show-uri, poate goli pompele în câteva zileȚ.
În România, o astfel de penurie de motorină, fie și de câteva zile, ar avea ca efect previzibil scumpiri în lanț la alimente și la produsele de bază, exact într-un moment în care inflația a început din nou să crească.
Ce ar trebui să facă România pentru a nu ajunge în situația Italiei
Pe de altă parte, subliniază Adrian Negrescu, România pornește cu un avantaj, pentru că încă are rafinării, însă, la fel ca restul Europei, consumă mai multă motorină decât produce și depinde de importuri, în special din Statele Unite și Kazahstan. Din acest motiv, factorii de decizie din România ar trebuie să își impună o serie de priorități.
Care a fost rolul guvernului în criza carburanților
Italia s-a confruntat cu perturbări ale aprovizionării cu carburanți și cu presiuni tot mai mari asupra sectorului de transport, pe fondul creșterii prețurilor și al modificărilor fiscale privind accizele. Analiștii avertizează că intervențiile administrative asupra pieței, dacă nu sunt dublate de măsuri care să asigure aprovizionarea, pot amplifica vulnerabilitățile lanțului de distribuție, potrivit Reuters.
Autoritățile italiene au intervenit în ultimele luni pe piața carburanților prin reduceri temporare de accize și măsuri de limitare a prețurilor, în încercarea de a proteja consumatorii de scumpirile generate de criza energetică. Totuși, aceste intervenții au fost criticate de Comisia Europeană și FMI, care au avertizat că astfel de măsuri pot distorsiona piața și pot genera costuri bugetare semnificative.