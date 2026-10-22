Prețul petrolului atinge cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni

Scris de Iulian Budusan Publicat: 22 oct. 2026, 16:15

Prețul petrolului a crescut cu 3%, ajungând la 112 dolari pe baril, cel mai ridicat nivel din ultimele cinci luni. Evoluția este determinată de intensificarea atacurilor din Orientul Mijlociu și de temerile privind perturbarea aprovizionării globale cu țiței.

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