Scumpirea carburanților va duce la o creștere a cererii de scutere?

Scris de Catalina Anghel Publicat: 22 oct. 2026, 12:22

Pentru mulți oameni, costul combustibilului reprezintă o parte importantă din cheltuielile lunare. Scumpirea carburanților accentuează și mai mult această presiune asupra bugetului. Impactul acestor scumpiri diferă însă de la o persoană la alta. Pentru unii, creșterile de preț se resimt semnificativ în buget, în timp ce pentru alții efectul acestora poate fi mult mai redus.

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