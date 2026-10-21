Micii întreprinzători nu sunt de acord ca toate contractele firmelor să fie făcute exclusiv de avocați

IMM România se opune proiectului de lege care ar impune firmelor să apeleze la avocați, contra cost, pentru redactarea contractelor sub semnătură privată, inclusiv a celor de muncă și comerciale. Reprezentanții organizației avertizează că măsura ar putea majora cheltuielile companiilor, ar adăuga noi obstacole birocratice și ar încetini digitalizarea mediului de afaceri.
IMM România contestă proiectul care ar obliga firmele să apeleze la avocați pentru contracte
IMM România critică proiectul legislativ care ar introduce obligativitatea utilizării serviciilor avocaților pentru încheierea contractelor sub semnătură privată. Organizația susține că o asemenea măsură ar pune presiune suplimentară asupra companiilor, în special asupra întreprinderilor mici și mijlocii, prin costuri noi și proceduri care ar putea întârzia activitatea comercială.
Potrivit reprezentanților organizației, prevederile propuse ar viza o gamă largă de documente, de la contractele individuale și colective de muncă până la înțelegerile civile și comerciale dintre firme, furnizori, clienți și prestatori de servicii.
IMM România atrage atenția că încheierea contractelor reprezintă o activitate obișnuită pentru orice companie, iar introducerea unei obligații suplimentare ar trebui analizată în funcție de impactul financiar și administrativ asupra mediului de afaceri. Pentru firmele cu resurse limitate, costurile suplimentare și timpul necesar parcurgerii formalităților ar putea deveni o povară.
IMM România avertizează că proiectul frânează digitalizarea
Organizația consideră că inițiativa legislativă merge în direcția opusă obiectivelor europene privind simplificarea procedurilor administrative, reducerea obligațiilor de conformare și creșterea competitivității companiilor.
În opinia reprezentanților IMM România, impunerea unor formalități suplimentare ar putea îngreuna desfășurarea activităților comerciale și ar crea întârzieri într-un moment în care digitalizarea permite tot mai multe operațiuni să fie realizate rapid, inclusiv online.
Asociația face trimitere și la conceptul european „EU Inc.”, destinat să faciliteze activitatea companiilor printr-un cadru juridic unitar la nivel european. Modelul urmărește simplificarea procesului de înființare a firmelor și utilizarea instrumentelor digitale pentru reducerea timpului și a costurilor administrative.
Din perspectiva IMM România, introducerea unor obligații care ar limita posibilitatea companiilor de a gestiona direct anumite documente juridice riscă să contrazică această direcție și să mențină proceduri birocratice greu de justificat în economia digitală.
Organizația critică și lipsa unei evaluări clare a efectelor economice ale proiectului. Potrivit acesteia, documentația inițiativei nu include Testul IMM, instrument utilizat pentru analizarea impactului reglementărilor asupra întreprinderilor mici și mijlocii. În plus, asociația consideră că argumentele prezentate în susținerea proiectului nu reflectă suficient consecințele pe care noile obligații le-ar putea avea asupra firmelor.
Organizația cere Parlamentului să respingă proiectul
IMM România solicită Parlamentului să respingă inițiativa legislativă și cere ca organizațiile reprezentative ale mediului de afaceri să fie consultate înainte de adoptarea unor măsuri care influențează direct activitatea antreprenorilor.
Florin Jianu, președintele organizației, a criticat direcția propusă de proiect, susținând că aceasta adaugă obligații în loc să simplifice procedurile și să reducă birocrația pentru companii.
Reprezentantul IMM România consideră că mediul de afaceri are nevoie de reguli clare, costuri previzibile și instrumente care să faciliteze desfășurarea activității economice. În opinia sa, într-o perioadă marcată de dificultăți economice, inițiativele legislative ar trebui să urmărească simplificarea formalităților și susținerea competitivității, nu introducerea unor noi bariere administrative.
Organizația insistă că orice modificare legislativă cu efect asupra antreprenorilor trebuie să fie fundamentată pe o evaluare reală a costurilor și să țină cont de evoluția tehnologică și de obiectivele europene privind digitalizarea.