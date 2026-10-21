Micii întreprinzători nu sunt de acord ca toate contractele firmelor să fie făcute exclusiv de avocați

Scris de Iulian Budusan Publicat: 21 oct. 2026, 14:21

IMM România se opune proiectului de lege care ar impune firmelor să apeleze la avocați, contra cost, pentru redactarea contractelor sub semnătură privată, inclusiv a celor de muncă și comerciale. Reprezentanții organizației avertizează că măsura ar putea majora cheltuielile companiilor, ar adăuga noi obstacole birocratice și ar încetini digitalizarea mediului de afaceri.

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