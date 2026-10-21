TVA-ul de 21% frânează piața imobiliară. Prețurile au crescut brusc cu zeci de mii de lei, cumpărătorii sunt în derută

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 21 oct. 2026, 19:30

Eliminarea facilității care permitea cumpărarea unor locuințe cu TVA redus de 9% se resimte puternic pe piața imobiliară. De la 1 octombrie, când a intrat în vigoare cota standard de TVA de 21% pentru aceste tranzacții, dezvoltatorii și consultanții imobiliari observă deja o repoziționare a cumpărătorilor, pe fondul creșterii semnificative a costului final al locuințelor.

Distribuie articolul