România are nevoie de investiții de peste 12 miliarde de lei în rețeaua electrică. Ce probleme trebuie rezolvate până în 2035
Stâlpi de electricitate
România se pregătește pentru schimbări importante în sistemul energetic, pe fondul creșterii producției de energie regenerabilă și al necesității de a moderniza infrastructura de transport a electricității. Construirea unor noi parcuri eoliene și fotovoltaice nu este însă suficientă pentru a asigura alimentarea consumatorilor. Energia produsă trebuie să poată fi preluată de rețea și transportată către zonele în care există cerere, iar infrastructura actuală trebuie adaptată pentru a face față unor fluxuri de electricitate tot mai variabile.
Pentru perioada 2026-2035, România are în vedere investiții de peste 12 miliarde de lei în dezvoltarea rețelei electrice de transport. Potrivit planului aprobat de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, programul cuprinde 117 lucrări, dintre care 25 reprezintă obiective complet noi. Investițiile vizează construirea unor linii electrice, modernizarea stațiilor existente, dezvoltarea legăturilor cu statele vecine și introducerea unor tehnologii pentru monitorizarea rețelei.
De ce România are nevoie de o rețea electrică mai puternică
Una dintre principalele provocări ale sistemului energetic este faptul că noile capacități de producție nu sunt construite întotdeauna în apropierea marilor centre de consum. Parcurile eoliene sunt amplasate în zonele cu vânt favorabil, iar centralele fotovoltaice sunt dezvoltate în regiunile în care condițiile permit valorificarea energiei solare. Electricitatea obținută trebuie însă transportată, uneori pe distanțe mari, către orașe, platforme industriale și alte zone cu un consum ridicat.
În lipsa unei infrastructuri suficiente, pot apărea limitări ale cantităților de energie care pot fi transportate între diferite regiuni. Astfel de probleme pot îngreuna integrarea noilor centrale în sistem și pot impune restricții în exploatarea unor capacități de producție, chiar dacă acestea sunt disponibile. O componentă importantă a investițiilor planificate o reprezintă dezvoltarea rețelei de 400 kV, care permite transportul unor cantități mari de electricitate pe distanțe lungi. Programul include modernizarea unor linii existente, construirea unor noi trasee și continuarea lucrărilor pentru închiderea inelului național de 400 kV.
Aceste investiții sunt prevăzute în Planul de Dezvoltare a Rețelei Electrice de Transport pentru perioada 2026-2035, elaborat de Transelectrica, operatorul național de transport și de sistem.
Dobrogea și Moldova, printre regiunile vizate de investiții
Dobrogea este una dintre regiunile în care dezvoltarea infrastructurii de transport are o importanță deosebită. Zona concentrează capacități importante de producție a electricității și prezintă potențial pentru noi investiții în energie regenerabilă. Pentru ca energia produsă aici să ajungă în alte regiuni ale țării, este necesară întărirea legăturilor cu restul sistemului energetic național. Planul de dezvoltare include lucrări la liniile de 400 kV Isaccea-Tulcea Vest, Cernavodă-Pelicanu și București Sud-Gura Ialomiței. Alte proiecte urmăresc creșterea capacității de transport pe traseele Gutinaș-Brașov și Brașov-Sibiu Sud.
Investiții importante sunt prevăzute și pentru nordul și estul României. Printre proiectele planificate se numără liniile Gădălin-Suceava și Suceava-Bălți, precum și dezvoltarea unor noi stații de transformare. Aceste lucrări urmăresc atât îmbunătățirea transportului energiei între regiunile țării, cât și consolidarea legăturilor energetice cu Republica Moldova.
România vrea să își dezvolte conexiunile energetice cu statele vecine
Modernizarea rețelei electrice nu privește doar transportul energiei în interiorul țării. România face parte din sistemul energetic european interconectat, ceea ce permite schimburi de electricitate cu statele vecine, în funcție de producție, consum și condițiile de pe piață. În anumite intervale, atunci când producția internă este ridicată, România poate exporta energie. În alte perioade, importurile pot contribui la acoperirea necesarului de consum. Dezvoltarea liniilor transfrontaliere și întărirea infrastructurii interne sunt importante pentru creșterea capacității de realizare a acestor schimburi.
Din programul de investiții pentru următorul deceniu, aproximativ 2,3 miliarde de lei sunt prevăzute pentru creșterea capacității de interconexiune. Proiectele vizează dezvoltarea legăturilor energetice cu state precum Ungaria, Serbia și Republica Moldova. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei a cerut și accelerarea unor proiecte de interconectare nefinalizate, în special a celor care privesc relațiile energetice cu Ungaria și Bulgaria.
Rețelele electrice din Europa au nevoie de investiții de sute de miliarde de euro
Problemele legate de dezvoltarea infrastructurii energetice nu sunt specifice doar României. La nivelul Uniunii Europene, creșterea producției de energie regenerabilă, apariția capacităților de stocare și electrificarea unor sectoare economice pun presiune asupra rețelelor existente.
Comisia Europeană a estimat că, până în 2040, vor fi necesare investiții de aproximativ 730 de miliarde de euro în rețelele de distribuție și 477 de miliarde de euro în infrastructura de transport a electricității. Instituția europeană susține că investițiile trebuie planificate înainte ca rețelele să ajungă la capacitate maximă. Construirea unei linii electrice de înaltă tensiune presupune etape de proiectare, autorizare și execuție care pot dura mai mulți ani, astfel că întârzierea lucrărilor poate afecta racordarea unor noi capacități de producție și consum.
În același timp, finanțarea acestor investiții ridică problema costurilor suportate de consumatori, întrucât o parte din cheltuielile cu infrastructura electrică sunt recuperate prin tarife reglementate. Din acest motiv, dezvoltarea rețelelor trebuie corelată cu necesarul real de capacitate și cu posibilitățile de finanțare.
Digitalizarea rețelei electrice, o altă direcție a modernizării
Pe lângă extinderea infrastructurii fizice, planurile pentru perioada 2026-2035 includ introducerea unor sisteme moderne de monitorizare, automatizare și control al fluxurilor de electricitate.
Aceste tehnologii permit urmărirea funcționării unor componente ale rețelei și pot sprijini gestionarea variațiilor de producție și consum. Digitalizarea devine relevantă în special într-un sistem în care producția eoliană și fotovoltaică depinde de condițiile meteorologice, iar capacitățile de stocare pot modifica fluxurile de energie.
Programul include proiecte de monitorizare online a liniilor electrice și utilizarea unor instrumente digitale pentru analizarea funcționării infrastructurii. Realizarea investițiilor va depinde însă de finanțarea disponibilă, de obținerea autorizațiilor și de respectarea calendarelor de execuție. Cele peste 12 miliarde de lei prevăzute până în 2035 reprezintă valoarea programului de dezvoltare, nu suma unor lucrări deja finalizate.
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