România are nevoie de investiții de peste 12 miliarde de lei în rețeaua electrică. Ce probleme trebuie rezolvate până în 2035

Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 oct. 2026, 11:34

România se pregătește pentru schimbări importante în sistemul energetic, pe fondul creșterii producției de energie regenerabilă și al necesității de a moderniza infrastructura de transport a electricității. Construirea unor noi parcuri eoliene și fotovoltaice nu este însă suficientă pentru a asigura alimentarea consumatorilor. Energia produsă trebuie să poată fi preluată de rețea și transportată către zonele în care există cerere, iar infrastructura actuală trebuie adaptată pentru a face față unor fluxuri de electricitate tot mai variabile.

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