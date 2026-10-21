România: tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 17,8% în primele nouă luni din 2026. Câte imobile s-au vândut

Publicat 21 oct. 2026, 11:59 Actualizat 21 oct. 2026, 12:05

Piața imobiliară din România a înregistrat 381.094 de imobile vândute în perioada ianuarie-septembrie 2026, cu 17,8% mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost consemnate 463.592 de tranzacții. Datele au fost publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).

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