România: tranzacțiile imobiliare au scăzut cu 17,8% în primele nouă luni din 2026. Câte imobile s-au vândut

Piața imobiliară din România a înregistrat 381.094 de imobile vândute în perioada ianuarie-septembrie 2026, cu 17,8% mai puține față de aceeași perioadă a anului trecut, când au fost consemnate 463.592 de tranzacții. Datele au fost publicate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI).
Tranzacțiile imobiliare, în scădere puternică în trimestrul al treilea
Potrivit datelor ANCPI, între iulie și septembrie 2026 au fost vândute 108.437 de imobile la nivel național, cu 66.269 mai puține decât în aceeași perioadă din 2025, când au fost înregistrate 174.706 tranzacții. Cele mai multe vânzări din trimestrul al treilea au fost raportate în București, unde s-au tranzacționat 20.298 de imobile, urmat de județele Timiș, cu 7.517, și Ilfov, cu 7.231.
În primele șase luni ale anului, situația a fost diferită. În România au fost tranzacționate 272.657 de imobile, cu 16.229 mai puține decât în intervalul similar din 2025.
Blocajul informatic și schimbările fiscale au influențat piața
O analiză realizată de Keller Williams România, pe baza datelor ANCPI, arată că scăderea de 17,8% trebuie interpretată ținând cont de evenimentele excepționale din ultimul an. În iulie 2026, sistemul informatic e-Terra a fost afectat de un incident cibernetic, iar întreruperea serviciilor a îngreunat obținerea extraselor de carte funciară și autentificarea tranzacțiilor imobiliare. Potrivit analizei, această situație a influențat puternic numărul vânzărilor înregistrate în trimestrul al treilea.
Comparația cu anul 2025 este influențată și de modificările fiscale. În iulie anul trecut, o parte dintre cumpărători s-au grăbit să finalizeze achizițiile înainte de majorarea TVA aplicabilă de la 1 august, ceea ce a dus la un număr ridicat de tranzacții în acea lună. În plus, termenul de 30 septembrie 2026 pentru finalizarea anumitor achiziții cu TVA de 9%, în condițiile prevăzute de lege, ar fi contribuit la concentrarea unor tranzacții în luna septembrie, potrivit analizei Keller Williams România.
Bucureștiul, Timișul și Ilfovul au avut cele mai multe vânzări
La nivel regional, Bucureștiul a rămas pe primul loc după numărul de imobile vândute în trimestrul al treilea, urmat de județele Timiș și Ilfov. La polul opus, cele mai puține vânzări au fost raportate în județele Teleorman, Vrancea și Covasna, conform datelor publicate de ANCPI.