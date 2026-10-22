Protestul minerilor de la Vulcan s-a încheiat. Ce promisiuni au primit din partea Ministerului Energiei?

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 22 oct. 2026, 09:33

Minerii care s-au autoblocat, timp de aproape două zile, în subteranul minei Vulcan, din Valea Jiului, au renunțat la protest după ce au fost asigurați că revendicările lor vor fi soluționate. Protestul a fost declanșat de angajații transferați de la mina Lupeni, care au constatat că, la Vulcan, venitul lor este mai mic cu circa 300 de lei.

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