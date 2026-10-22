Protestul minerilor de la Vulcan s-a încheiat. Ce promisiuni au primit din partea Ministerului Energiei?

Minerii care s-au autoblocat, timp de aproape două zile, în subteranul minei Vulcan, din Valea Jiului, au renunțat la protest după ce au fost asigurați că revendicările lor vor fi soluționate. Protestul a fost declanșat de angajații transferați de la mina Lupeni, care au constatat că, la Vulcan, venitul lor este mai mic cu circa 300 de lei.
Protestul celor aproape 70 de mineril care s-au autoblocat, timp de aproape două zile, în subteranul minei Vulcan, din Valea Jiului, s-a încheiat în noaptea de miercuri spre joi, iar activitatea a revenit la normal, după ce protestatarii au primit asigurări că revendicările lor vor fi soluționate.
Minerii au discutat cu secretarul de stat în Ministerul Energiei, Marius Poșa, și cu președintele Consiliului de Administrație al Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ), Dan Marinescu, care au promis că vor căuta soluții pentru rezolvarea inechităților în ceea ce privește veniturile angajaților, potrivit Agerpres
Liderul sindical a mai spus că starea de sănătate a celor doi mineri care au ajuns, miercuri, la Compartimentul de Primiri Urgențe Vulcan s-a ameliorat și că aceștia sunt în afara oricărui pericol.
Protestul de la Vulcan a început marți, după ce minerii transferați de la mina Lupeni au constatat că venitul lor s-a diminuta cu circa 300 de lei. Transferul a fost efectuat în condițiile în care mina Lupeni se află în procedură de închidere.
Minerii au transmis o listă cu două revendicări care se referă la alinierea salariilor pentru toți angajații CEVJ, la nivelul maxim aflat în plată la acest moment, pe fiecare categorie de personal, și la aplicarea coeficienților de ierarhizare, conform Contractului Colectiv de Muncă (CCM), în vigoare.
Conform OUG nr.108/2022, lucrările de închidere, ecologizare și punere în siguranță a minelor Lupeni și Lonea trebuie realizate etapizat până la 31 decembrie 2026, iar pentru exploatările de cărbune Livezeni și Vulcan, termenul este 31 decembrue 2032.