Europa își schimbă strategia de apărare împotriva dronelor. Companiile energetice ar putea primi puteri noi

Scris de Iulian Budusan Publicat: 21 oct. 2026, 10:57

Europa ia în calcul extinderea măsurilor de apărare împotriva dronelor, pe fondul temerilor că atacurile asupra infrastructurii critice ar putea provoca pene de curent și întreruperi ale încălzirii în timpul iernii. Mai multe guverne analizează posibilitatea ca operatorii de rețele electrice, căi ferate și alte obiective strategice să poată neutraliza aparatele fără pilot care le amenință instalațiile.

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