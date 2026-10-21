Europa își schimbă strategia de apărare împotriva dronelor. Companiile energetice ar putea primi puteri noi
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Europa ia în calcul extinderea măsurilor de apărare împotriva dronelor, pe fondul temerilor că atacurile asupra infrastructurii critice ar putea provoca pene de curent și întreruperi ale încălzirii în timpul iernii. Mai multe guverne analizează posibilitatea ca operatorii de rețele electrice, căi ferate și alte obiective strategice să poată neutraliza aparatele fără pilot care le amenință instalațiile.
Potrivit unei investigații Reuters, autoritățile europene reevaluează regulile de intervenție, într-un context în care protejarea tuturor obiectivelor strategice exclusiv prin intermediul poliției și armatei devine tot mai dificilă. Schimbările urmărite ar permite implicarea directă a personalului specializat al companiilor, în condiții strict reglementate.
Miza este protejarea unor instalații esențiale pentru funcționarea economiei și pentru viața de zi cu zi. Avarierea unei substații electrice sau a unui transformator important poate afecta alimentarea cu energie a unui număr mare de consumatori, iar înlocuirea echipamentelor avariate poate dura luni sau chiar ani.
De ce se tem autoritățile europene de atacurile cu drone
Riscul unor atacuri asupra infrastructurii energetice a devenit o preocupare majoră pentru statele europene, în special în contextul amenințărilor hibride și al incidentelor de securitate din regiune.
Kristian Ruby, secretarul general al organizației Eurelectric, care reprezintă industria europeană a energiei electrice, a avertizat că există un risc real ca atacurile hibride să provoace întreruperi ale încălzirii în sezonul rece.
Pentru autorități, provocarea este dublă: trebuie să identifice rapid dronele suspecte și să împiedice producerea unor pagube, fără să pună în pericol populația din apropierea instalațiilor vizate.
Până acum, intervențiile împotriva dronelor au revenit în principal structurilor militare și poliției. Extinderea atribuțiilor către operatorii de infrastructură ar putea scurta timpul de reacție, mai ales în cazul unor obiective aflate la distanță de centrele de intervenție.
Franța permite intervenții împotriva dronelor în apropierea infrastructurii critice
Franța a făcut deja pași în direcția modificării cadrului legal. Potrivit informațiilor prezentate de Reuters, o lege adoptată în august permite anumitor operatori autorizați și contractori specializați să utilizeze mijloace de detectare și neutralizare a dronelor în apropierea unor obiective strategice desemnate.
Planurile autorităților franceze vizează extinderea protecției pentru un număr mai mare de instalații până în 2027. Printre companiile care ar putea beneficia de aceste măsuri se numără grupul energetic EDF și operatorul feroviar SNCF.
În paralel, sunt testate mai multe tipuri de tehnologii antidronă, de la sisteme de bruiaj electronic până la aparate concepute pentru interceptarea dronelor ostile.
Reuters relatează că autoritățile franceze au identificat 17 sisteme antidronă și trei integratori de tehnologii, în cadrul eforturilor de dezvoltare a capacităților de protecție.
Germania și Austria analizează noi reguli pentru companii
Germania ia în calcul modificarea legislației pentru a permite personalului autorizat și unor operatori privați să participe la apărarea activă a infrastructurii critice.
Îngrijorările au crescut după un incident raportat în august, când o dronă încărcată cu explozibili a fost descoperită în apropierea unui avion cargo ucrainean, pe aeroportul Leipzig/Halle. Autoritățile germane au atribuit incidentul Rusiei, care a respins acuzațiile.
Și Austria analizează extinderea atribuțiilor operatorilor de infrastructură. În septembrie, autoritățile au anunțat planuri pentru introducerea unor competențe similare, menite să permită reacții mai rapide în cazul unor amenințări la adresa obiectivelor strategice.
Aceste inițiative ar putea schimba modul în care sunt împărțite responsabilitățile între companiile private și instituțiile statului. Totuși, implicarea operatorilor nu înseamnă automat că orice companie va putea doborî drone fără autorizare.
Polonia a introdus deja măsuri pentru neutralizarea dronelor
Polonia dispune de reguli care permit anumitor unități de securitate ale operatorilor desemnați să intervină împotriva dronelor ce pătrund în zone restricționate din jurul unor instalații energetice.
În funcție de situație și de cadrul legal aplicabil, intervențiile pot include distrugerea aparatului, dezactivarea acestuia sau preluarea controlului.
Modelul polonez arată că unele state europene au început deja să transfere o parte din responsabilitățile de protecție către personal specializat, fără a elimina rolul autorităților publice în coordonarea măsurilor de securitate.
În paralel, țările baltice și Polonia investesc în consolidarea infrastructurii, prin instalarea unor echipamente de rezervă, construirea de adăposturi și utilizarea unor sisteme fizice de protecție împotriva dronelor.
Lituania, de exemplu, dezvoltă o substație fortificată în apropierea frontierei cu Rusia, într-un efort de reducere a vulnerabilităților rețelei electrice.
De ce avarierea unei substații electrice poate avea efecte de durată
Protejarea rețelelor energetice este complicată de numărul mare de instalații și de dificultatea înlocuirii echipamentelor esențiale.
Compania germană E.ON operează aproximativ 2.720 de substații electrice, potrivit informațiilor citate de Reuters. Dimensiunea rețelei ilustrează dificultatea asigurării unei protecții permanente pentru fiecare punct vulnerabil.
În plus, unele echipamente, în special transformatoarele de mare putere, nu pot fi înlocuite rapid. Fabricarea, transportul și instalarea lor pot necesita perioade îndelungate, iar o avarie gravă poate afecta alimentarea cu energie pentru luni de zile.
Experiența Ucrainei, unde infrastructura energetică a fost vizată în mod repetat de atacuri, a evidențiat efectele pe care astfel de lovituri le pot avea asupra populației, economiei și serviciilor esențiale.
Pentru statele europene, prevenirea unor asemenea scenarii presupune atât dezvoltarea sistemelor antidronă, cât și consolidarea fizică a instalațiilor și pregătirea unor soluții alternative de alimentare.
Cine răspunde dacă o dronă neutralizată provoacă pagube
Extinderea dreptului de intervenție către companiile private ridică și probleme juridice. O dronă doborâtă poate cădea peste clădiri, vehicule sau persoane, iar o intervenție greșită poate produce pagube suplimentare.
Operatorii solicită reguli clare privind autorizarea acțiunilor, limitele în care personalul poate interveni și răspunderea în cazul unor accidente.
Există și opinii potrivit cărora apărarea împotriva dronelor ar trebui să rămână în principal responsabilitatea autorităților publice. În Finlanda, conducerea operatorului național de transport al energiei, Fingrid, a susținut că protecția de acest tip trebuie să revină statului și forțelor armate.
În același timp, interesul companiilor pentru tehnologiile antidronă este în creștere, pe măsură ce infrastructura critică devine o prioritate în planurile europene de securitate.
Sisteme antidronă care pot reacționa în câteva secunde
Noile soluții tehnologice combină senzori, programe de identificare și echipamente de neutralizare pentru a detecta și evalua rapid o posibilă amenințare.
În funcție de sistem și de autorizările existente, intervenția poate presupune bruiaj electronic, interceptare sau alte metode de oprire a aparatului. Automatizarea ar putea reduce timpul de reacție, însă utilizarea acestor sisteme trebuie să țină cont de riscurile pentru populație și de regulile privind utilizarea forței.
Oficialii francezi citați de Reuters urmăresc dezvoltarea unor mecanisme prin care personalul autorizat al obiectivelor strategice să poată declanșa rapid procedurile de apărare, în limitele stabilite de lege.
Pentru Europa, miza nu este doar prevenirea unor atacuri punctuale, ci și reducerea riscului ca incidentele asupra infrastructurii critice să se transforme în crize energetice cu efecte asupra gospodăriilor, companiilor și serviciilor publice.
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