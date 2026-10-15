Rusia și-a schimbat strategia în Ucraina. Atacurile asupra infrastructurii energetice și raidurile în zona centralelor nucleare urmăresc să inducă panică în rândul populației - experți

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 15 oct. 2026, 13:24

Rusia și-a modificat în mod semnificativ tactica de atac în Ucraina, concentrându-se tot mai mult pe distrugerea infrastructurii energetice critice și pe acțiuni care sporesc presiunea psihologică asupra populației civile. Potrivit unei analize publicate de Kyiv Independent, bazată pe declarațiile oficialilor ucraineni și ale experților din domeniul energiei, obiectivul Moscovei nu mai este doar afectarea capacităților economice ale Ucrainei, ci și inducerea unei stări de teamă, panică și demoralizare în rândul cetățenilor.

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