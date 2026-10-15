Rusia și-a schimbat strategia în Ucraina. Atacurile asupra infrastructurii energetice și raidurile în zona centralelor nucleare urmăresc să inducă panică în rândul populației - experți

Rusia și-a modificat în mod semnificativ tactica de atac în Ucraina, concentrându-se tot mai mult pe distrugerea infrastructurii energetice critice și pe acțiuni care sporesc presiunea psihologică asupra populației civile. Potrivit unei analize publicate de Kyiv Independent, bazată pe declarațiile oficialilor ucraineni și ale experților din domeniul energiei, obiectivul Moscovei nu mai este doar afectarea capacităților economice ale Ucrainei, ci și inducerea unei stări de teamă, panică și demoralizare în rândul cetățenilor.
Într-o analiză publicată de Kyiv Independent, sub titlul „Rusia recurge la noi tactici pentru a distruge definitiv rețeaua energetică a Ucrainei în această iarnă”, jurnaliștii citează atât oficiali, cât și experți care sugerează că intensificarea raidurilor și atacurilor rusești din ultimele săptămâni ar indica un plan sinistru.
Dronele monitorizează probabil centralele și infrastructura aferentă. Există temeri că Rusia s-ar putea pregăti să le atace, lucru pe care Moscova l-a evitat în mare măsură până acum pe parcursul invaziei, a declarat un oficial din sectorul energetic ucrainean, care a vorbit sub protecția anonimatului.
De altfel, chiar și președintele Volodimir Zelenski a anunțat că, într-un singur atac, cel din data de 14 octombrie 2026, rușii au vizat 26 de obiective energetice. În paralel, autoritățile ucrainene observă o creștere a numărului de drone și rachete rusești care survolează sau se apropie de centralele nucleare ale țării.
După cinci ierni de război, Ucraina a devenit mult mai vulnerabilă
Datele Ministerului Energiei de la Kiev, consultate de Kyiv Independent, arată amploarea campaniei. În perioada 5-11 octombrie au fost înregistrate aproximativ 200 de lovituri asupra facilităților din sectorul energetic și alte 17 atacuri asupra infrastructurii petroliere și de gaze.
Experții avertizează că Ucraina se află într-o poziție mai vulnerabilă decât în iernile precedente. Pe lângă rachetele balistice, Rusia utilizează acum drone cu reacție și muniții autonome asistate de inteligență artificială, lansate în număr mare pentru a suprasolicita apărarea antiaeriană ucraineană. Atacurile sunt desfășurate atât ziua, cât și noaptea și vizează inclusiv infrastructura auxiliară de care depind centralele electrice, precum căile ferate utilizate pentru transportul cărbunelui.
Consecințele se resimt deja în marile orașe și în regiunile apropiate frontului. Sute de mii de oameni au rămas fără electricitate și apă, iar la Kiev alimentarea cu energie a metroului a fost întreruptă temporar după atacurile din 8 și 14 octombrie.
Rușii toacă mărunt sistemul energetic al Ucrainei
Potrivit Viktoriei Hrib, deputat și șefa subcomisiei parlamentare pentru securitate energetică, acțiunile recente ale Rusiei indică o campanie sistematică menită să paralizeze treptat sistemul energetic ucrainean.
Modelul general este unul sistematic: atacurile avariază rețeaua, forțează introducerea unor restricții de urgență și încetinesc reparațiile, mai ales atunci când echipele nu pot lucra în siguranță din cauza alertelor aeriene, a declarat Viktoria Hrib pentru Kyiv Independent.
Analiza publicației ucrainene sugerează că Moscova urmărește nu doar distrugerea infrastructurii critice, ci și erodarea moralului populației înaintea unei noi ierni dificile, prin amplificarea sentimentului de insecuritate și prin amenințarea unor obiective sensibile, inclusiv cele din sectorul nuclear.