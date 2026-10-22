Realitatea.NET
Economie· 1 min citire

Petrolul se scumpește după noile atacuri asupra Arabiei Saudite. Cum ar putea fi afectați românii

Conductă de petrol

Conductă de petrol

Urmărește-ne și pe Google NewsAlege Realitatea.NET ca sursă preferată
Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat22 oct. 2026, 09:53
Actualizat22 oct. 2026, 10:07

Prețul petrolului a crescut din nou pe piețele internaționale, după o serie de atacuri asupra Arabiei Saudite, alimentând temerile privind aprovizionarea globală cu energie. Joi, 22 octombrie 2026, petrolul Brent s-a scumpit cu 1,93 dolari, ajungând la 110,75 dolari pe baril, în timp ce petrolul american a urcat la 98,58 dolari pe baril, potrivit Reuters. Evoluția ar putea avea efecte și în România, unde dependența de importurile de țiței face ca piața internă să fie expusă fluctuațiilor internaționale.

De ce au crescut prețurile petrolului

Creșterea cotațiilor vine pe fondul intensificării tensiunilor din Orientul Mijlociu. Atacurile revendicate de rebelii houthi asupra unor obiective din Arabia Saudită, inclusiv asupra infrastructurii petroliere, au amplificat temerile privind posibile perturbări ale producției și transportului de petrol.

Investitorii urmăresc îndeaproape și situația transportului maritim din zona Golfului Persic și a Strâmtorii Hormuz, o rută esențială pentru comerțul mondial cu petrol. Riscul ca livrările să fie întrerupte sau întârziate poate determina comercianții să includă o primă de risc în prețuri, chiar înainte ca o reducere efectivă a ofertei să fie confirmată. 

Cum ar putea fi afectată România

Potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2026, adoptată în martie 2026, aproximativ 75% din țițeiul utilizat pe piața internă provine din importuri. În consecință, creșterea cotațiilor internaționale poate majora costurile de aprovizionare ale companiilor care procesează și comercializează produse petroliere. Unul dintre primele efecte posibile este scumpirea benzinei și motorinei la pompă.

Distribuie articolul

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe