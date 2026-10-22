Petrolul se scumpește după noile atacuri asupra Arabiei Saudite. Cum ar putea fi afectați românii

Publicat 22 oct. 2026, 09:53 Actualizat 22 oct. 2026, 10:07

Prețul petrolului a crescut din nou pe piețele internaționale, după o serie de atacuri asupra Arabiei Saudite, alimentând temerile privind aprovizionarea globală cu energie. Joi, 22 octombrie 2026, petrolul Brent s-a scumpit cu 1,93 dolari, ajungând la 110,75 dolari pe baril, în timp ce petrolul american a urcat la 98,58 dolari pe baril, potrivit Reuters. Evoluția ar putea avea efecte și în România, unde dependența de importurile de țiței face ca piața internă să fie expusă fluctuațiilor internaționale.

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