Termocentrala Halânga, scoasă la vânzare după ani de licitații eșuate. Prețul a coborât la 30 de milioane de euro

Publicat 21 oct. 2026, 11:53 Actualizat 21 oct. 2026, 11:59

Familia omului de afaceri Dorinel Umbrărescu a câștigat licitația pentru preluarea termocentralei Romag Termo din Halânga (județul Mehedinți), fostă unitate energetică din structura RAAN. Tranzacția se ridică la valoarea de 30 de milioane de euro, potrivit informațiilor din presa locală.

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