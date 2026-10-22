Criză în aviația românească: o companie aeriană cere insolvența, cu datorii de 126 de milioane de lei

Scris de Iulian Budusan Publicat: 22 oct. 2026, 21:13

Dan Air a depus joi o cerere de intrare în insolvență la Tribunalul Ilfov. Potrivit datelor financiare pentru 2025, compania aeriană românească înregistrează datorii totale de peste 126 de milioane de lei, după ce o altă companie din sector, AnimaWings, a solicitat, de asemenea, insolvența.

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