Criză în aviația românească: o companie aeriană cere insolvența, cu datorii de 126 de milioane de lei
O companie aeriană cere insolvența. Foto/Profimedia
Dan Air a depus joi o cerere de intrare în insolvență la Tribunalul Ilfov. Potrivit datelor financiare pentru 2025, compania aeriană românească înregistrează datorii totale de peste 126 de milioane de lei, după ce o altă companie din sector, AnimaWings, a solicitat, de asemenea, insolvența.
Compania aeriană românească Dan Air a solicitat deschiderea procedurii de insolvență, după ce datoriile sale au depășit 126 de milioane de lei la finalul anului 2025. Cererea a fost înregistrată joi, 22 octombrie, la Tribunalul Ilfov. Solicitarea vine în contextul în care operatorul aerian a raportat o creștere a cifrei de afaceri și a revenit pe profit în 2025, însă capitalurile proprii au rămas negative.
Potrivit informațiilor publicate de Mediafax, dosarul a fost înregistrat la Secția I civilă a Tribunalului Ilfov, sub numărul 3523/93/2026. Cererea se bazează pe articolul 66 alineatul (10) din Legea nr. 85/2014, care prevede soluționarea de urgență a solicitării formulate de debitor, în termen de 10 zile de la depunere, în camera de consiliu și fără citarea părților.
Până la momentul publicării informațiilor, instanța nu stabilise un termen de judecată. Depunerea cererii nu înseamnă, prin ea însăși, că procedura insolvenței a fost deschisă, decizia urmând să aparțină instanței.
Dan Air a revenit pe profit, dar datoriile au crescut cu peste 36 de milioane de lei
Datele financiare raportate la Ministerul Finanțelor arată că Dan Air a avut rezultate mai bune în 2025 în ceea ce privește veniturile și profitabilitatea. Cifra de afaceri a ajuns la aproximativ 224,2 milioane de lei, în creștere față de cele 176,1 milioane de lei raportate în 2024.
Și rezultatul net s-a îmbunătățit semnificativ. Compania a încheiat anul 2025 cu un profit net de 11,6 milioane de lei, după pierderea de 10,9 milioane de lei înregistrată în anul precedent.
În același timp, situația datoriilor a evoluat în sens contrar. La sfârșitul anului 2025, obligațiile totale ale operatorului aerian se ridicau la 126,3 milioane de lei, comparativ cu 90,2 milioane de lei în 2024. Creșterea anuală a fost de aproximativ 36,1 milioane de lei.
Un alt indicator relevant îl reprezintă capitalurile proprii, care au rămas negative, la minus 23,3 milioane de lei. Acest rezultat indică un dezechilibru financiar important, însă nu este suficient, de unul singur, pentru a stabili cauzele solicitării de insolvență.
De la zboruri pentru alți operatori la curse regulate sub brandul Dan Air
Compania a fost înființată în 2017 de pilotul Dan Iuhas, sub denumirea Just Us Air. În prima etapă de activitate, societatea a furnizat servicii de operare pentru alți transportatori aerieni, printre care Transavia, TUI, Air Serbia, Wizz Air și AnimaWings.
Ulterior, operatorul și-a schimbat numele în Dan Air și a început să își dezvolte propria rețea de zboruri regulate, intrând pe piața curselor comerciale operate sub propriul brand.
În iunie 2023, compania a lansat primele curse regulate de pe Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, devenind primul transportator care a operat astfel de zboruri de pe noul aeroport.
La sfârșitul aceluiași an, Dan Air și-a mutat operațiunile regulate la Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău, unde a înființat o bază operațională și a introdus rute către mai multe orașe europene.
Dan Air figurează și în rândul companiilor membre ale Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), organizație care reprezintă interesele transportatorilor aerieni la nivel internațional.
Ce destinații are Dan Air în programul de zbor
Potrivit informațiilor publicate de companie, Dan Air are în programul de operare curse regulate de pe aeroporturile din București și Bacău către destinații internaționale.
De pe Aeroportul Internațional din Bacău, rețeaua prezentată de operator include orașe precum Londra, Dublin, Bruxelles, Milano, Torino și Bologna. Pe site-ul companiei sunt menționate, de asemenea, destinații precum Barcelona și Madrid.
De la București, Dan Air prezintă curse către Dublin și Damasc, capitala Siriei. În lista destinațiilor publicate de operator apare și ruta București–Ibiza.
Aceste informații descriu rețeaua de zboruri prezentată de companie, fără a confirma că toate rutele sunt operate efectiv la data publicării. Situația operațională a fiecărei curse trebuie verificată în programul actualizat al operatorului.
Dan Air, a doua companie aeriană românească ce solicită insolvența în ultimele săptămâni
Cererea depusă de Dan Air vine după demersurile similare ale companiei AnimaWings, care a solicitat intrarea în insolvență la Tribunalul București pe 30 septembrie 2026.
Prima solicitare a AnimaWings a fost respinsă de instanță la 14 octombrie. Ulterior, compania a depus o nouă cerere, înregistrată la 20 octombrie, în dosarul nr. 44113/3/2026. Potrivit informațiilor disponibile, primul termen de judecată pentru această solicitare a fost stabilit pentru 28 octombrie.
Separat, la Tribunalul București se află pe rol și cereri formulate de 27 de creditori ai AnimaWings. Printre aceștia se numără Banca Transilvania, ROMATSA și mai multe aeroporturi din România.
Solicitările formulate de cele două companii readuc în atenție dificultățile financiare cu care se pot confrunta operatorii din sectorul aviatic. În cazul Dan Air, evoluția procedurii va depinde de analiza instanței și de deciziile care vor fi luate în dosarul înregistrat la Tribunalul Ilfov.
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