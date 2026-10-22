Curs valutar BNR, 22 octombrie 2026. Francul elvețian atinge un record. Euro și dolarul, în creștere

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 22 oct. 2026, 13:38

Leul românesc a pierdut teren în fața principalelor valute, joi, 22 octombrie 2026, potrivit cursului oficial anunțat de Banca Națională a României (BNR). Cea mai mare creștere a fost înregistrată de francul elvețian, care a ajuns la un nou maxim istoric, depășind pragul de 5,80 lei. Euro, dolarul american și lira sterlină s-au apreciat, de asemenea, în raport cu moneda națională, în timp ce gramul de aur s-a ieftinit.

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