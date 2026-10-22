Curs valutar BNR, 22 octombrie 2026. Francul elvețian atinge un record. Euro și dolarul, în creștere
Curs valutar 22 octombrie 2026
Leul românesc a pierdut teren în fața principalelor valute, joi, 22 octombrie 2026, potrivit cursului oficial anunțat de Banca Națională a României (BNR). Cea mai mare creștere a fost înregistrată de francul elvețian, care a ajuns la un nou maxim istoric, depășind pragul de 5,80 lei. Euro, dolarul american și lira sterlină s-au apreciat, de asemenea, în raport cu moneda națională, în timp ce gramul de aur s-a ieftinit.
Noile cotații vin după câteva zile în care piața valutară a înregistrat mișcări diferite de la o monedă la alta. Euro a avut creșteri moderate la începutul săptămânii, în timp ce francul elvețian a oscilat în jurul valorii de 5,75 lei. Marți, 20 octombrie, BNR anunța o nouă creștere a euro, până la 5,3285 lei, însă avansul de joi este mult mai pronunțat. Pentru românii care au credite sau alte plăți în valută, aceste modificări pot însemna costuri mai mari în lei.
Francul elvețian atinge un nou record. Leul pierde peste cinci bani într-o singură zi
Francul elvețian a înregistrat cea mai importantă creștere dintre principalele valute urmărite de BNR. Moneda elvețiană a fost cotată joi la 5,8104 lei, față de 5,7547 lei în ședința de miercuri, 21 octombrie. Diferența este de 0,0557 lei, adică peste cinci bani și jumătate într-o singură zi, ceea ce reprezintă un avans de aproximativ 0,97%.
Cotația de joi depășește precedentul maxim al anului, de 5,7666 lei, înregistrat pe 25 mai 2026. Evoluția este cu atât mai importantă cu cât francul a avut deja o creștere puternică la începutul lunii octombrie. Pe 1 octombrie, moneda elvețiană valora 5,5896 lei, iar o zi mai târziu ajunsese la 5,7347 lei. Comparativ cu prima zi a lunii, francul este acum mai scump cu peste 22 de bani.
Creșterea îi poate afecta în special pe românii care mai au credite în franci elvețieni sau obligații financiare calculate în această monedă. De exemplu, pentru o plată de 1.000 de franci, diferența dintre cursul de miercuri și cel de joi este de 55,70 lei, dacă suma este convertită la cotațiile de referință BNR. Costul efectiv poate fi diferit, în funcție de cursul aplicat de bancă și de condițiile contractuale.
Euro, dolarul și lira sterlină cresc. Cursul anunțat de BNR pentru 22 octombrie
Moneda europeană a urcat joi la 5,3485 lei, de la 5,3297 lei în ziua precedentă. Euro a câștigat astfel 0,0188 lei, echivalentul a aproape 1,9 bani. Este o creștere mai mare decât cele înregistrate în primele zile ale săptămânii, când variațiile au fost de numai câteva fracțiuni de ban. Cotația se apropie din nou de maximul de 5,3527 lei consemnat pe 6 octombrie 2026.
Dolarul american s-a apreciat și el, ajungând la 4,7640 lei, față de 4,7489 lei miercuri. Creșterea este de 0,0151 lei, adică puțin peste un ban și jumătate. Evoluția vine după două ședințe consecutive în care moneda americană pierduse ușor teren în raport cu leul, astfel că avansul de joi schimbă direcția din ultimele zile.
Lira sterlină a continuat seria creșterilor și a ajuns la 6,3851 lei, de la 6,3631 lei în ședința precedentă. Moneda britanică a câștigat 0,0220 lei, adică 2,2 bani într-o singură zi. Comparativ cu 16 octombrie, când era cotată la 6,3228 lei, lira este acum mai scumpă cu peste șase bani, ceea ce arată că aprecierea sa nu se limitează la o singură ședință.
Prețul aurului scade din nou. Cât costă un gram pe 22 octombrie
Spre deosebire de principalele valute, gramul de aur a înregistrat o scădere. BNR a anunțat pentru joi, 22 octombrie, un preț de 625,6821 lei, față de 629,3552 lei miercuri. Diferența este de 3,6731 lei, ceea ce înseamnă o depreciere de aproximativ 0,58%.Este cel mai scăzut nivel al gramului de aur înregistrat după 1 octombrie 2026, când acesta fusese cotat la 625,5988 lei. Scăderea este vizibilă mai ales dacă ne raportăm la 13 octombrie, când gramul de aur ajunsese la 642,8367 lei. În mai puțin de două săptămâni, valoarea a coborât cu peste 17 lei.
Evoluția este urmărită de persoanele care investesc în aur, însă cotația BNR nu reprezintă prețul final la care pot fi cumpărate bijuterii, lingouri sau monede din aur. Prețurile practicate de comercianți includ și alte costuri, iar diferențele pot fi considerabile în funcție de tipul produsului.
Ce s-a întâmplat cu euro, dolarul și francul elvețian în ultimele zile
Evoluțiile din această săptămână arată că principalele valute nu au urmat aceeași direcție în fiecare ședință. Luni, 19 octombrie, euro era cotat la 5,3272 lei, după o scădere de aproape un ban față de ședința precedentă. Marți, moneda europeană a urcat la 5,3285 lei, iar miercuri a ajuns la 5,3297 lei. Joi, creșterea a fost mult mai pronunțată, euro apropiindu-se din nou de cel mai ridicat nivel înregistrat în octombrie. Dolarul american a avut o evoluție diferită. Pe 19 octombrie, moneda americană valora 4,7520 lei, iar pe 20 octombrie a coborât la 4,7516 lei. Scăderea a continuat miercuri, când BNR a stabilit un curs de 4,7489 lei. Joi însă, dolarul a recuperat teren și a ajuns la 4,7640 lei, depășind valorile din primele trei zile ale săptămânii.
Francul elvețian a avut, la rândul său, fluctuații. Pe 16 octombrie era cotat la 5,7558 lei, luni a urcat la 5,7591 lei, iar marți a ajuns la 5,7627 lei. Miercuri a coborât ușor, până la 5,7547 lei, înainte de saltul de joi, când a depășit pentru prima dată pragul de 5,80 lei. Lira sterlină a avut o evoluție mai constantă. Moneda britanică a crescut de la 6,3228 lei, pe 16 octombrie, la 6,3336 lei pe 19 octombrie, apoi la 6,3416 lei marți și 6,3631 lei miercuri. Cotația de joi, de 6,3851 lei, confirmă continuarea acestei tendințe de apreciere față de leu.
Aurul s-a ieftinit puternic în ultima săptămână. Evoluția din octombrie
Și prețul aurului a trecut prin schimbări importante în ultimele zile. Pe 13 octombrie, gramul era cotat la 642,8367 lei, după care a coborât la 635,4807 lei în ședința următoare. A urmat o revenire moderată, până la 637,7784 lei pe 16 octombrie, însă începutul acestei săptămâni a adus noi scăderi. Luni, 19 octombrie, gramul de aur valora 636,9848 lei, iar marți a coborât la 628,6019 lei, după o scădere de peste opt lei. Miercuri a recuperat o mică parte din pierdere, ajungând la 629,3552 lei, înainte să scadă din nou joi, până la 625,6821 lei.
Pentru cei care urmăresc evoluția aurului, aceste variații arată cât de mult se poate modifica valoarea în numai câteva ședințe. Cotația exprimată în lei depinde atât de prețul internațional al metalului prețios, cât și de evoluția dolarului american, moneda în care aurul este tranzacționat pe piețele internaționale.
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News